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03.03.2022 09:05
Рубрика: Происшествия

На Урале съехал в кювет автобус с детской хоккейной командой

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области на трассе Екатеринбург - Серов попал в аварию автобус, который перевозил детскую хоккейную команду. Пострадал 14-летний подросток.

ДТП накануне вечером около половины девятого. Как передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, автобус Iveco вез юных спортсменов из Каменска-Уральского в Кушву с соревнований.

По предварительным данным правоохранительных органов, водитель врезался в ограждение и съехал с дороги в кювет.

В салоне было 17 детей и двое сопровождающих. Пострадал один подросток - его увезли в больницу.

В Екатеринбурге водитель отвлекся на поиски сигарет и устроил ДТП
В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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