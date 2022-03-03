На Урале съехал в кювет автобус с детской хоккейной командой

В Свердловской области на трассе Екатеринбург - Серов попал в аварию автобус, который перевозил детскую хоккейную команду. Пострадал 14-летний подросток.

ДТП накануне вечером около половины девятого. Как передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, автобус Iveco вез юных спортсменов из Каменска-Уральского в Кушву с соревнований.

По предварительным данным правоохранительных органов, водитель врезался в ограждение и съехал с дороги в кювет.

В салоне было 17 детей и двое сопровождающих. Пострадал один подросток - его увезли в больницу.