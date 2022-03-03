На Урале выявили и закрыли 95 предприятий-фантомов

В Свердловской области через ФГИС "Меркурий" в 2021 году прошло почти на 20 миллионов больше ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), чем годом ранее, - 192 миллиона, а заявления о регистрации в системе подали еще четыре тысячи хозяйствующих субъектов.

Эксперты констатируют: "Меркурий" стал привычным инструментом контроля качества животноводческой продукции на всех этапах ее производства и реализации. По словам замруководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Светланы Тереховой, он позволяет выявлять нарушения ветеринарного законодательства РФ, например: оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшим сроком годности, внесение в систему недостоверных данных о происхождении товаров, а также предотвращать оборот фальсификата. Так, в 2021 году "Меркурий" помог выявить в Свердловской области около 2,5 тысячи нарушений при выпуске в оборот и перевозке животноводческой продукции.

А еще система вывела на свет 95 фантомных предприятий. 35 несуществующих производств в реальности не имели оборудования и промплощадок - как правило, они зарегистрированы в частных домах и даже квартирах, а 60 компаний, якобы осуществлявших хранение товара и торговлю, - это чаще всего офис со столом и парой стульев. Как сообщила начальник отдела госветнадзора областного управления Россельхознадзора Евгения Косарева, установлено, например, 1215 случаев оформления ВСД с так называемым "нелогичным перемещением груза", когда ветеринарные документы оформлены и погашены в течение времени, явно недостаточного для доставки груза. Еще 1087 нарушений связаны с введением в оборот потенциально опасных товаров, скажем, продуктов с незаконно продленным сроком годности. Или недобросовестные производители из 20 литров молока выпускают 10 тонн сливочного масла, что в принципе невозможно.

По результатам мониторинга 609 уполномоченных лиц получили предупреждения. Повторный проступок грозит отказом в доступе в систему - заблокировано уже 307 нарушителей, а 32 злостным доступ аннулирован навечно. Материалы по пяти фантомам переданы в органы МВД.

По словам специалистов, система действенна и при выявлении эпизоотического неблагополучия. Пример - недавний случай с продукцией из Белгородской области, в которой был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней: более тонны товара оперативно уничтожено.

Кстати

Россельхознадзору вернули полномочия в области безопасного обращения с пестицидами и ядохимикатами. Теперь ведомство контролирует их применение при производстве сельхозпродукции, а также следит за соблюдением требований при ввозе их в страну. Поможет в этом новая разработка Россельхознадзора - ФИС "Сатурн". Юрлица и ИП, осуществляющие производство и оборот пестицидов и ядохимикатов, обязаны зарегистрироваться в "Сатурне". По словам Светланы Тереховой, в прошлом году в ведомство поступило 31 заявление от хозяйствующих субъектов о регистрации 87 площадок.