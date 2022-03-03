На Урале застройщикам крупных спортивных объектов снизят налоги

Заксобрание Челябинской области внесло поправки в региональный закон "О налоге на имущество организаций", которые должны стимулировать строительство знаковых спортивных сооружений. Предусматривается, в частности, появление новой категории налогоплательщиков, для которой на бессрочный период устанавливается нулевая ставка налога на имущество. Изменения касаются объектов с первоначальной стоимостью не менее 700 миллионов рублей.

- Это серьезные инвестиционные вложения, и нововведение может послужить стимулом для привлечения инвесторов в регион, - говорит министр экономического развития области Наталья Лугачева.

На Южном Урале и раньше принимали меры к созданию режима наибольшего благоприятствования для развития спортивной инфраструктуры. В декабре 2021 года, в частности, депутаты рассмотрели законопроект о снижении ставок арендной платы за земельные участки, предоставленные для возведения спортсооружений.

Нововведения придутся кстати. В северо-западном жилмассиве Челябинска задуман Спортивный город, где разместятся секции спортивной борьбы, зоны командных видов спорта, фитнеса, общепита, медцентр, магазин спорттоваров, арена на 7000 зрителей, открытые и закрытые теннисные корты. Общий объем вложений - порядка 6,5 миллиарда рублей. В льготную категорию из этого кластера попадают несколько инвестпроектов - теннисный центр, центр экстремальных видов спорта и РМК-Арена. Планируется, что ежегодно здесь смогут тренироваться около 75 тысяч человек.

По данным за 2021 год, в Челябинске занимаются физкультурой и спортом 509,5 тысячи человек - 46 процентов жителей в возрасте до 79 лет.