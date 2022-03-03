В центре Челябинска при падении башенного крана погиб крановщик

В Челябинске выясняют обстоятельства падения башенного крана на одной и стройплощадок в центре города. Управлявший им крановщик погиб, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Инцидент произошел сегодня на строительной площадке по улице Героя России Александра Яковлева в Челябинске, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - На место происшествия для координации действий оперативных служб, выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района Челябинска Александр Тюлюнов.

Причины падения крана устанавливаются. На месте происшествия работает полиция и МЧС.