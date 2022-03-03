В Екатеринбурге водитель отвлекся на поиски сигарет и устроил ДТП

Три человека погибли в автокатастрофе на девятом километре екатеринбургской кольцевой автодороги.

Второго марта в 15:40 груженый металлом Volvo врезался в ехавший впереди УАЗ, который от удара отбросило на Shacman перед ним. Водитель и два пассажира отечественного авто погибли на месте.

За рулем Volvo был 35-летний мужчина с шоферским стажем 16 лет.

"Он пояснил автоинспекторам, что ехал со скоростью 50-60 километров в час. Во время движения потянулся за пачкой сигарет, которая лежала с правой стороны, отвлекся и почувствовал удар спереди, подняв голову, увидел, что врезался в машину", - рассказали отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По факту ДТП будет проведено расследование.