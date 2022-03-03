Верховный суд заставил банк пересчитать сумму задолженности клиентки

Верховный суд поддержал жительницу Нижнего Тагила в ее противостоянии с банком. Теперь дело по иску "Русского стандарта" к Ирине Гапоновой пересмотрят, а сумму задолженности пересчитают.

Кредитную карту женщина завела десять лет назад. Взяла с ее помощью 75 тысяч под 36 процентов годовых. Когда она уже выплатила больше 160 тысяч и по ее расчетам сумма долга составляла менее трех тысяч рублей, обнаружилось, что у "Русского Стандарта" другое мнение. В 2014 году банк изменил ставку по кредиту на 43 процента годовых. К тому же доля погашения основного долга в минимальном платеже тоже была пересмотрена - с одного до 0,5 процента. Банк обосновал необходимость изменения тарифного плана значительным увеличением ключевой ставки ЦБ РФ.

В общем, оказалось, тагильчанка должна выплатить еще 119 тысяч рублей. Такая сумма для одинокой мамы действительно серьезные деньги, а не просто вопрос принципа. Не согласившись с новыми условиями, женщина перестала гасить кредит. Представители финансовой организации обратились в суд, чтобы взыскать с Ирины Гапоновой 119 тысяч рублей.Заемщица проиграла в нескольких инстанциях, но затем ее адвокаты подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ, и там были отменены все судебные акты, вынесенные ранее.

Юрист Дамир Садритдинов рассказал, что основанием для такого решения стал способ, которым банк "Русский Стандарт" извещал своих заемщиков об изменении условий. С 2014 года это происходило автоматически: люди получали письмо, и если после этого продолжали гасить долг через банкомат, а не через кассу, считалось, что они согласны с новой повышенной ставкой и прочими условиями.

- Понятно, что эти условия мелким шрифтом никто не читает, человек как гасил долг, так и будет его гасить. На это и рассчитана банковская уловка, - объяснил адвокат.

По определению Верховного суда, действия, которые должно совершать лицо для принятия оферты, должны прямо свидетельствовать о его волеизъявлении. Банк не может указывать в качестве способов принятия своего предложения действия, которые лицо может совершать с иным умыслом. То есть пополнение счета карты в целях погашения задолженности по ранее предоставленному кредиту нельзя расценивать как согласие на изменение тарифного плана.

В середине марта дело Ирины Гапоновой будет пересмотрено в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Юристы считают, что новое решение по нему вступит в силу ближе к лету. Тогда и станет точно известно, сколько должна выплатить тагильчанка за свой кредит. Уже сейчас ясно, что сумма значительно уменьшится.

В начале февраля опубликовано информационное письмо Центрального банка РФ, где разъясняется, что подтвердить согласие человека с кредитным договором можно только одним способом - собственноручной или электронной подписью заемщика.

- Без подписания бумажных документов банк не может сдвинуть условия договора в сторону усиления своей позиции: поднять проценты, повысить штрафы, ввести другие неблагоприятные условия для потребителя, - уверяет Дамир Садритдинов. - Хочется, чтобы про банковскую уловку узнало как можно больше людей. Как и про то, что свои права можно отстоять. Вся информация, которая нужна, чтобы подать документы в суд, доступна в сети.

Теперь, когда позиция Верховного суда и Центрального банка РФ по этому вопросу четко определена, у многих пострадавших заемщиков появилась реальная возможность пересчитать свой долг.