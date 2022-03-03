Верховный суд заставил банк пересчитать сумму задолженности клиентки

Новости

Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель 06:08
Эксперт Тимофеев: Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок 05:41
Москалькова призвала остановить втягивание Украиной мирных жителей в боевые действия 05:00
В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб 04:49
В США за месяц бензин подорожал почти на 10 процентов 04:40
Сахалинцы отправили 15 тонн гуманитарной помощи для беженцев 04:17
Психиатр Качалов посоветовал больше гулять для борьбы с тревожностью 03:14
МИД Абхазии поддержал действия России по защите мирного населения ДНР и ЛНР 03:09
Мадуро считает санкции США и ЕС преступлением против России 01:46
США перенесли испытание МБР Minutman-3 00:17
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации 00:04
США отвергают требования России в сфере безопасности 02.03.2022
Цена нефти Brent достигла 115 долларов впервые с 2014 года 02.03.2022
Минфин намерен направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики 02.03.2022
В центре Москвы при пожаре погибли два человека 02.03.2022
В Смоленске против ректора вуза возбудили четвертое уголовное дело 02.03.2022
Минобороны РФ потребовало у Украины создавать гуманитарные коридоры для мирных жителей 02.03.2022
МИД: РФ готовит ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН 02.03.2022
С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек 02.03.2022
H&M приостановила продажи в России 02.03.2022
"Юнармия" поможет детям Донбасса 02.03.2022
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине 02.03.2022
Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже 02.03.2022
Украина получила 1,5 тыс. единиц вооружения из Германии 02.03.2022
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья 02.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
03.03.2022 05:33
Рубрика: Происшествия

Верховный суд заставил банк пересчитать сумму задолженности клиентки

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область.)
Верховный суд поддержал жительницу Нижнего Тагила в ее противостоянии с банком. Теперь дело по иску "Русского стандарта" к Ирине Гапоновой пересмотрят, а сумму задолженности пересчитают.

Кредитную карту женщина завела десять лет назад. Взяла с ее помощью 75 тысяч под 36 процентов годовых. Когда она уже выплатила больше 160 тысяч и по ее расчетам сумма долга составляла менее трех тысяч рублей, обнаружилось, что у "Русского Стандарта" другое мнение. В 2014 году банк изменил ставку по кредиту на 43 процента годовых. К тому же доля погашения основного долга в минимальном платеже тоже была пересмотрена - с одного до 0,5 процента. Банк обосновал необходимость изменения тарифного плана значительным увеличением ключевой ставки ЦБ РФ.

В общем, оказалось, тагильчанка должна выплатить еще 119 тысяч рублей. Такая сумма для одинокой мамы действительно серьезные деньги, а не просто вопрос принципа. Не согласившись с новыми условиями, женщина перестала гасить кредит. Представители финансовой организации обратились в суд, чтобы взыскать с Ирины Гапоновой 119 тысяч рублей.Заемщица проиграла в нескольких инстанциях, но затем ее адвокаты подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ, и там были отменены все судебные акты, вынесенные ранее.

Юрист Дамир Садритдинов рассказал, что основанием для такого решения стал способ, которым банк "Русский Стандарт" извещал своих заемщиков об изменении условий. С 2014 года это происходило автоматически: люди получали письмо, и если после этого продолжали гасить долг через банкомат, а не через кассу, считалось, что они согласны с новой повышенной ставкой и прочими условиями.

- Понятно, что эти условия мелким шрифтом никто не читает, человек как гасил долг, так и будет его гасить. На это и рассчитана банковская уловка, - объяснил адвокат.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Россиянам могут простить долги на 800 миллиардов рублей

По определению Верховного суда, действия, которые должно совершать лицо для принятия оферты, должны прямо свидетельствовать о его волеизъявлении. Банк не может указывать в качестве способов принятия своего предложения действия, которые лицо может совершать с иным умыслом. То есть пополнение счета карты в целях погашения задолженности по ранее предоставленному кредиту нельзя расценивать как согласие на изменение тарифного плана.

В середине марта дело Ирины Гапоновой будет пересмотрено в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Юристы считают, что новое решение по нему вступит в силу ближе к лету. Тогда и станет точно известно, сколько должна выплатить тагильчанка за свой кредит. Уже сейчас ясно, что сумма значительно уменьшится.

В начале февраля опубликовано информационное письмо Центрального банка РФ, где разъясняется, что подтвердить согласие человека с кредитным договором можно только одним способом - собственноручной или электронной подписью заемщика.

- Без подписания бумажных документов банк не может сдвинуть условия договора в сторону усиления своей позиции: поднять проценты, повысить штрафы, ввести другие неблагоприятные условия для потребителя, - уверяет Дамир Садритдинов. - Хочется, чтобы про банковскую уловку узнало как можно больше людей. Как и про то, что свои права можно отстоять. Вся информация, которая нужна, чтобы подать документы в суд, доступна в сети.

Теперь, когда позиция Верховного суда и Центрального банка РФ по этому вопросу четко определена, у многих пострадавших заемщиков появилась реальная возможность пересчитать свой долг.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине
В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России
Мединский заявил, что делегация Украины прибудет на переговоры 3 марта
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц