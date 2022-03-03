Жители горнозаводских сел на Урале научились зарабатывать на туристах

Новости

Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель 06:08
Эксперт Тимофеев: Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок 05:41
Москалькова призвала остановить втягивание Украиной мирных жителей в боевые действия 05:00
В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб 04:49
В США за месяц бензин подорожал почти на 10 процентов 04:40
Сахалинцы отправили 15 тонн гуманитарной помощи для беженцев 04:17
Психиатр Качалов посоветовал больше гулять для борьбы с тревожностью 03:14
МИД Абхазии поддержал действия России по защите мирного населения ДНР и ЛНР 03:09
Мадуро считает санкции США и ЕС преступлением против России 01:46
США перенесли испытание МБР Minutman-3 00:17
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации 00:04
США отвергают требования России в сфере безопасности 02.03.2022
Цена нефти Brent достигла 115 долларов впервые с 2014 года 02.03.2022
Минфин намерен направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики 02.03.2022
В центре Москвы при пожаре погибли два человека 02.03.2022
В Смоленске против ректора вуза возбудили четвертое уголовное дело 02.03.2022
Минобороны РФ потребовало у Украины создавать гуманитарные коридоры для мирных жителей 02.03.2022
МИД: РФ готовит ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН 02.03.2022
С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек 02.03.2022
H&M приостановила продажи в России 02.03.2022
"Юнармия" поможет детям Донбасса 02.03.2022
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине 02.03.2022
Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже 02.03.2022
Украина получила 1,5 тыс. единиц вооружения из Германии 02.03.2022
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья 02.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
03.03.2022 03:48

Жители горнозаводских сел на Урале научились зарабатывать на туристах

Текст: Ольга Медведева (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 46(8694)
Когда подъезжаешь к селу Тюлюк Катав-Ивановского района, трудно удержаться, чтобы не остановиться и не пофотографировать. Открыточные виды горных вершин, выглядывающих из-за елок и сосен: хребет Зигальга, гора Иремель. Здесь расположены одноименные национальный и природный парки. Вместе с Южно-Уральским заповедником и национальным парком "Зюраткуль" все это складывается в природоохранный кластер площадью более 500 тысяч гектаров. И на краю огромной заповедной территории, на фоне ошеломляющих видов - село на берегу речки Тюлюк. Когда-то его жители специализировались на лесозаготовке, а в последнее время, используя выгодное местоположение, переориентировались на обслуживание туристов.
Александр Сафонов показывает свои владения: в Петропавловке есть все условия для развития бизнеса. Еще бы провести электричество! Фото: Ольга Медведева/РГ Александр Сафонов показывает свои владения: в Петропавловке есть все условия для развития бизнеса. Еще бы провести электричество! Фото: Ольга Медведева/РГ
Александр Сафонов показывает свои владения: в Петропавловке есть все условия для развития бизнеса. Еще бы провести электричество! Фото: Ольга Медведева/РГ

Турприют на каждый двор

Разглядываем аншлаги с адресами домов, но вместо этого на глаза то и дело попадаются таблички с названиями баз отдыха и приютов. У семьи Петра Черного, главы поселка, тоже есть база.

- У нас в Тюлюке пять или шесть крупных баз, а частных гостевых домов больше в разы. Турпоток постоянно растет, так что каждая семья в селе держит хотя бы один-два домика для приезжих. Цена проживания у всех примерно одинаковая - 500 рублей в сутки, - рассказывает Черный.

Зимой в поселке проживают 450-500 человек, летом - более тысячи. При этом с июня по август в выходные посетить национальный парк "Зигальга" приезжают до полутора тысяч туристов в день. Конечно, не все остаются ночевать, но в разгар сезона постояльцев в Тюлюке хватает. Информацию о многих базах и гостевых домах села можно найти на сайте национального парка.

Взять в аренду землю в Тюлюке и построить пару небольших гостевых домиков стоит минимум два миллиона рублей. Удобства, где они есть, обеспечены за счет скважины и выгребной ямы.

В Дагестане побережье Каспия сделают привлекательным для туристов

- Для села туризм - это привлечение дополнительных средств и создание рабочих мест. Многие предприниматели хотели бы иметь штат обслуживающего персонала: администраторов, уборщиков, поваров, кочегаров. Но сегодня такую роскошь могут себе позволить только две-три базы, прочим финансы не позволяют, - рассуждает глава села.

Сам Тюлюк трудовыми резервами похвастаться не может, но сюда готовы переселиться городские жители - была бы возможность заработать. Кроме жилья, местные предлагают транспортные услуги - забрасывают путешественников в горы снегоходами и уазиками. Конечно, востребована и фермерская продукция. Но, чтобы село процветало, турпоток должен быть не просто больше, но и равномернее распределен по сезонам: именно из-за того, что гостей здесь то густо, то пусто, провалилась попытка одного из предпринимателей организовать в Тюлюке кафе. В этом году нашелся еще один смельчак: планирует кормить туристов бургерами.

По закону государство может помогать гостиницам, которые прошли классификацию, но сельские гостевые дома таковыми не являются

- Я говорю землякам: ребята, у нас должны работать и сфера гостеприимства, и производство сельскохозяйственной продукции. Потребность туристических баз в натуральных продуктах растет. Я уверен, что две эти отрасли должны развиваться параллельно, - рассуждает Петр Черный.

Он мечтает о термальном бассейне с видом на горы, о спа-процедурах с местным колоритом… Из более насущного - хорошо бы заасфальтировать дорогу, очень уж она пылит летом. И предел мечтаний - дотянуть до Тюлюка газ.

Но пока глава поселка решает текущие проблемы односельчан и прокладывает тропу для коротких пеших прогулок по окрестностям. Больше маршрутов - больше туристов - больше денег в Тюлюке, логика такая.

Экскурсия с дегустацией

Художники и путешественники, жители Санкт-Петербурга супруги Александр и Евгения Сафоновы созрели для дауншифтинга. И решили не просто уехать из мегаполиса в глубинку - основали туристическую ферму "Приземленные". Местом для приземления выбрали исчезнувшую деревню Петропавловку возле юго-восточных ворот национального парка "Зюраткуль". Уже знакомый нам Тюлюк находится чуть дальше по той же дороге.

- Отсюда с одной точки можно увидеть три хребта, пять вершин! - показывает свои владения Александр.

На своих 15 гектарах Сафоновы собираются заниматься овощеводством, животноводством и сыроделием, организовывать экскурсии и кейтеринг, в перспективе - устраивать лагеря-пленэры для художников и детей и здесь же открыть магазин и ресторанчик. Хозяин турфермы очень кстати по образованию технолог пищевого производства.

Фото: Из личного архива Татьяны Маркиновой
В Крыму создадут туристический гид-приложение для инвалидов

- Первое, что мы сделали - нашли участок. Для поиска составили чек-лист из двенадцати пунктов: удобный подъезд, хорошие погодные условия, наличие воды на участке... Не совпал лишь один пункт, связанный с наличием электричества, - рассказывает новоявленный фермер.

Обеспечить свою Петропавловку электроэнергией - первоочередная задача: без этого и строительство не продвинется, и пищевое производство не организовать. Чтобы с нуля развернуть и фермерскую, и туристическую деятельность, по прикидкам Александра, необходимо вложить шесть миллионов рублей. Сейчас он работает над привлечением гранта, ищет инвесторов.

Фермерствуют Сафоновы уже год. Вырастили и собрали первый урожай, научились разводить животных, обрабатывать и хранить мясо и овощи, а также приняли на экскурсии около 200 гостей. Мохнатые свиньи породы венгерская мангалица, кролики и куры неплохо пережили зиму в Уральских горах. Планы турфермеров расписаны на 30 лет вперед. Скажем, нынче в хозяйстве появятся первые коровы. Через четыре года предстоит получить сыр для продажи. А раньше - уже через три - надеются выйти на хорошие показатели посещаемости фермы.

- Место уникальное, туристическое, и при этом в регионе чувствуется большая нехватка интересных проектов. 60 тысяч человек проезжают в год по дороге в Тюлюк, которая проходит в пятистах метрах от нашей фермы. Я уверен, что найдется много людей, которые захотят завернуть к нам: съесть 70-сантиметровую пиццу или попробовать домашний пломбир с ягодами, - рассуждает Сафонов.

Компетентно

Андрей Минченко, заместитель министра экономического развития Челябинской области:

- Горнозаводские села отличаются от прочих прежде всего тем, что они ограничены в возможности ведения сельского хозяйства. Тюлюк, один из пионеров в этой теме, убедился, что туризм может стать драйвером развития села.

У сельских предпринимателей, открывающих гостевые дома, возникает юридическая проблема: их бизнес не совсем попадает в рамки туристического законодательства. Обычно речь идет о сдаче жилья внаем, самозанятости, но не о туризме. Появилась новация в законе - сельскохозяйственный туризм, но, чтобы попасть в эту категорию, нужно быть зарегистрированным сельхозпроизводителем. Полностью узаконенная деятельность позволила бы предпринимателям получать господдержку и работать с крупными туроператорами. И это важно, потому что поток гостей из других регионов может привести именно туроператор.

Мы ждем ряд правовых новаций на федеральном уровне, которые позволят узаконить туристическую деятельность на территориях индивидуального жилищного строительства в селах: закон о гостевых домах, установление стандартов, разработку критериев классификации. И, конечно, здорово, если бы в нормативной базе для такого бизнеса были упрощенные санитарные требования.

Для поддержки сельского туризма мы прорабатываем возможность выдавать региональные гранты, ввести программы льготного кредитования, субсидированные ставки по кредитам на строительство гостиниц. Но мешает та же самая проблема: по закону мы можем помогать гостиницам, которые прошли классификацию, но сельские предприниматели таковыми не являются. Так что пока, если речь идет о создании небольших гостевых домов в сельской местности, мы можем помочь разве что с информационным продвижением.

Правительство направит 2,4 млрд рублей на создание инфраструктуры к туристическим объектам
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Отдых и туризм в России Развитие туризма в России

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине
В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России
Мединский заявил, что делегация Украины прибудет на переговоры 3 марта