Жители горнозаводских сел на Урале научились зарабатывать на туристах

Когда подъезжаешь к селу Тюлюк Катав-Ивановского района, трудно удержаться, чтобы не остановиться и не пофотографировать. Открыточные виды горных вершин, выглядывающих из-за елок и сосен: хребет Зигальга, гора Иремель. Здесь расположены одноименные национальный и природный парки. Вместе с Южно-Уральским заповедником и национальным парком "Зюраткуль" все это складывается в природоохранный кластер площадью более 500 тысяч гектаров. И на краю огромной заповедной территории, на фоне ошеломляющих видов - село на берегу речки Тюлюк. Когда-то его жители специализировались на лесозаготовке, а в последнее время, используя выгодное местоположение, переориентировались на обслуживание туристов.

Александр Сафонов показывает свои владения: в Петропавловке есть все условия для развития бизнеса. Еще бы провести электричество! Фото: Ольга Медведева/РГ

Турприют на каждый двор

Разглядываем аншлаги с адресами домов, но вместо этого на глаза то и дело попадаются таблички с названиями баз отдыха и приютов. У семьи Петра Черного, главы поселка, тоже есть база.

- У нас в Тюлюке пять или шесть крупных баз, а частных гостевых домов больше в разы. Турпоток постоянно растет, так что каждая семья в селе держит хотя бы один-два домика для приезжих. Цена проживания у всех примерно одинаковая - 500 рублей в сутки, - рассказывает Черный.

Зимой в поселке проживают 450-500 человек, летом - более тысячи. При этом с июня по август в выходные посетить национальный парк "Зигальга" приезжают до полутора тысяч туристов в день. Конечно, не все остаются ночевать, но в разгар сезона постояльцев в Тюлюке хватает. Информацию о многих базах и гостевых домах села можно найти на сайте национального парка.

Взять в аренду землю в Тюлюке и построить пару небольших гостевых домиков стоит минимум два миллиона рублей. Удобства, где они есть, обеспечены за счет скважины и выгребной ямы.

- Для села туризм - это привлечение дополнительных средств и создание рабочих мест. Многие предприниматели хотели бы иметь штат обслуживающего персонала: администраторов, уборщиков, поваров, кочегаров. Но сегодня такую роскошь могут себе позволить только две-три базы, прочим финансы не позволяют, - рассуждает глава села.

Сам Тюлюк трудовыми резервами похвастаться не может, но сюда готовы переселиться городские жители - была бы возможность заработать. Кроме жилья, местные предлагают транспортные услуги - забрасывают путешественников в горы снегоходами и уазиками. Конечно, востребована и фермерская продукция. Но, чтобы село процветало, турпоток должен быть не просто больше, но и равномернее распределен по сезонам: именно из-за того, что гостей здесь то густо, то пусто, провалилась попытка одного из предпринимателей организовать в Тюлюке кафе. В этом году нашелся еще один смельчак: планирует кормить туристов бургерами.

По закону государство может помогать гостиницам, которые прошли классификацию, но сельские гостевые дома таковыми не являются

- Я говорю землякам: ребята, у нас должны работать и сфера гостеприимства, и производство сельскохозяйственной продукции. Потребность туристических баз в натуральных продуктах растет. Я уверен, что две эти отрасли должны развиваться параллельно, - рассуждает Петр Черный.

Он мечтает о термальном бассейне с видом на горы, о спа-процедурах с местным колоритом… Из более насущного - хорошо бы заасфальтировать дорогу, очень уж она пылит летом. И предел мечтаний - дотянуть до Тюлюка газ.

Но пока глава поселка решает текущие проблемы односельчан и прокладывает тропу для коротких пеших прогулок по окрестностям. Больше маршрутов - больше туристов - больше денег в Тюлюке, логика такая.

Экскурсия с дегустацией

Художники и путешественники, жители Санкт-Петербурга супруги Александр и Евгения Сафоновы созрели для дауншифтинга. И решили не просто уехать из мегаполиса в глубинку - основали туристическую ферму "Приземленные". Местом для приземления выбрали исчезнувшую деревню Петропавловку возле юго-восточных ворот национального парка "Зюраткуль". Уже знакомый нам Тюлюк находится чуть дальше по той же дороге.

- Отсюда с одной точки можно увидеть три хребта, пять вершин! - показывает свои владения Александр.

На своих 15 гектарах Сафоновы собираются заниматься овощеводством, животноводством и сыроделием, организовывать экскурсии и кейтеринг, в перспективе - устраивать лагеря-пленэры для художников и детей и здесь же открыть магазин и ресторанчик. Хозяин турфермы очень кстати по образованию технолог пищевого производства.

- Первое, что мы сделали - нашли участок. Для поиска составили чек-лист из двенадцати пунктов: удобный подъезд, хорошие погодные условия, наличие воды на участке... Не совпал лишь один пункт, связанный с наличием электричества, - рассказывает новоявленный фермер.

Обеспечить свою Петропавловку электроэнергией - первоочередная задача: без этого и строительство не продвинется, и пищевое производство не организовать. Чтобы с нуля развернуть и фермерскую, и туристическую деятельность, по прикидкам Александра, необходимо вложить шесть миллионов рублей. Сейчас он работает над привлечением гранта, ищет инвесторов.

Фермерствуют Сафоновы уже год. Вырастили и собрали первый урожай, научились разводить животных, обрабатывать и хранить мясо и овощи, а также приняли на экскурсии около 200 гостей. Мохнатые свиньи породы венгерская мангалица, кролики и куры неплохо пережили зиму в Уральских горах. Планы турфермеров расписаны на 30 лет вперед. Скажем, нынче в хозяйстве появятся первые коровы. Через четыре года предстоит получить сыр для продажи. А раньше - уже через три - надеются выйти на хорошие показатели посещаемости фермы.

- Место уникальное, туристическое, и при этом в регионе чувствуется большая нехватка интересных проектов. 60 тысяч человек проезжают в год по дороге в Тюлюк, которая проходит в пятистах метрах от нашей фермы. Я уверен, что найдется много людей, которые захотят завернуть к нам: съесть 70-сантиметровую пиццу или попробовать домашний пломбир с ягодами, - рассуждает Сафонов.

Компетентно

Андрей Минченко, заместитель министра экономического развития Челябинской области:

- Горнозаводские села отличаются от прочих прежде всего тем, что они ограничены в возможности ведения сельского хозяйства. Тюлюк, один из пионеров в этой теме, убедился, что туризм может стать драйвером развития села.

У сельских предпринимателей, открывающих гостевые дома, возникает юридическая проблема: их бизнес не совсем попадает в рамки туристического законодательства. Обычно речь идет о сдаче жилья внаем, самозанятости, но не о туризме. Появилась новация в законе - сельскохозяйственный туризм, но, чтобы попасть в эту категорию, нужно быть зарегистрированным сельхозпроизводителем. Полностью узаконенная деятельность позволила бы предпринимателям получать господдержку и работать с крупными туроператорами. И это важно, потому что поток гостей из других регионов может привести именно туроператор.

Мы ждем ряд правовых новаций на федеральном уровне, которые позволят узаконить туристическую деятельность на территориях индивидуального жилищного строительства в селах: закон о гостевых домах, установление стандартов, разработку критериев классификации. И, конечно, здорово, если бы в нормативной базе для такого бизнеса были упрощенные санитарные требования.

Для поддержки сельского туризма мы прорабатываем возможность выдавать региональные гранты, ввести программы льготного кредитования, субсидированные ставки по кредитам на строительство гостиниц. Но мешает та же самая проблема: по закону мы можем помогать гостиницам, которые прошли классификацию, но сельские предприниматели таковыми не являются. Так что пока, если речь идет о создании небольших гостевых домов в сельской местности, мы можем помочь разве что с информационным продвижением.