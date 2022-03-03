Рябков: Отношения с Западом наладятся, но на то нужна его воля

"Я уверен, что мы от этого дна оттолкнемся и начнем выправлять отношения​​​. Для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего со стороны США", - отметил дипломат. "Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы", - добавил Рябков.

По его словам, в последние дни ведется "беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию". "Вновь подтверждается, что нас не слышали раньше, а сейчас просто заткнули уши", - заявил Рябков.

"Пока мы видим лишь проявление того самого внешнеполитического эгоцентризма, эгоизма, доведенного до полного абсурда, который и стал одной из первопричин нынешнего глубокого кризиса в Европе и отношениях Россия - Запад", - указал замминистра.

По его мнению, возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет. "Запад сам разрушил ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала до событий последнего времени", - отметил Рябков.

Дипломат выразил уверенность, что после того, как задачи, стоящие перед специальной операцией, будут в полном объеме решены, начнется движение "к чему-то новому".

Россия со своей стороны готова продолжить диалог с Западом по гарантиям безопасности и стратегической стабильности. "Мы сожалеем о том, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты и отложить их на потом", - добавил замглавы МИД РФ.