Аналитический центр "Институт 1717" опубликовал декларацию "За мир на Украине и против санкций в отношении России". Президент центра Эмманюэль Леруа и его генеральный секретарь Оливье Руо считают, что начатая Российской Федерацией специальная военная операция на территории Украины была инициирована, "чтобы остановить бомбардировки гражданского населения Донбасса, которые наносились с 2014 года, в результате чего погибли и пострадали тысячи мирных жителей, в том числе детей".

По их мнению, провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных республик стало следствием госпереворота 2014 года, в котором непосредственное участие приняли страны Запада. Другой причиной, что привела к военной акции России, говорится в заявлении, стало то, что "по существу Украина превратилась в передовую базу НАТО с большим количеством военного оборудования и инфраструктурой, где в ближайшие дни могли появиться комплексы ядерного оружия, напрямую угрожающие России".

В тексте подчеркивается, что НАТО "полностью контролирует всю администрацию несостоятельного украинского государства, фактически управляет украинскими вооруженными силами и разведывательными службами".

По убеждению руководителей "Института 1717" действия России не направлены ни на восстановление СССР, ни на воссоздание Российской империи. "Россия желает обеспечить безопасность своего государства, отбросив НАТО и его установки ядерного оружия туда, где они находились до 1997 года", - говорится в декларации. В документе также дается оценка реакционным силам, ультранационалистическим военизированным группировкам на Украине. Ряд из них, как пишут аналитики, был включен в состав украинских "сил обороны" и "вдохновляется нацистской символикой". Они напоминают, что флаги этих нацистов были замечены во время недавних проукраинских демонстраций во Франции.

Флаги нацистов были замечены во время проукраинских демонстраций во Франции

Подписанты заявления считают прискорбным тот факт, что европейские государственные деятели и журналисты, хотя ложь там традиционно используется в политической стратегии, с "легкостью подхватывают и распространяют информацию из-за океана". "В этой связи риторика наших лидеров столь же несправедлива по отношению к России, как и опасна, часто нелепа, что беспокоит многих французов, задумывающихся о реальной независимости нашей страны", - говорится в документе. По словам его авторов, именно НАТО, называя Россию своим главным противником и оказывая на нее жесткое военное давление, является угрозой миру во всем мире. Если Франция хочет вернуть себе статус мировой державы, ей прежде всего следует восстановить свой суверенитет вне НАТО, убеждены руководители центра. Эта организация, находящаяся под исключительным контролем англосаксов , существует не для мира, а для завоевания планеты. Остановившись на продолжении Западом политики санкций в отношении России, авторы декларации пишут, что такое развитие событий окажет еще более негативное влияние на промышленность и экономику Франции в целом.