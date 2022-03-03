Российские кошки попали под санкции Запада

Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках под эгидой организации за пределами РФ.

Запрет, по словам руководства FIFE, связан с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Ограничение будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года. Также теперь запрещено вывозить и регистрировать в родословной книге FIFE кошек, выведенных в России.

В FIFE подчеркнули, что введенные ограничения могут быть пересмотрены по мере необходимости.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бухайт в обращении к Совету ЕС заявил, что Евросоюз совершает ошибку, вводя санкции против России. По его словам, ограничения негативно скажутся на самом ЕС, приведут к долгосрочным сбоям в торговых отношениях с Россией, которая является важным торговым партнером ФРГ.