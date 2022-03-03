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03.03.2022 11:00
Рубрика: Власть

Российские военные освободили город Балаклея в Харьковской области

Текст: Иван Петров
Подразделения Вооруженных сил России освободили от украинских националистических батальонов город Балаклея (расположен в Изюмском районе Харьковской области). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в настоящее время российские военные принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности мирного населения.

Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День восьмой. Онлайн

Тем временем в другом украинском населенном пункте - поселке городского типа Бородянск Киевской области - российские военнослужащие организовали коридор для выхода мирных жителей. Поскольку, по данным разведки, в настоящее время подразделения украинских националистов размещают там бронетехнику прямо в жилых кварталах.

"Мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. При этом никаких препятствий со стороны российских военнослужащих они не встретят", - заверили в российском военном ведомстве.

Напомним, днем ранее стало известно, что российские военные взяли под полный контроль крупный украинский город Херсон.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Украина Правительство Минобороны РГ-Видео Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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