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03.03.2022 20:25
Рубрика: Экономика

С рынка ушло меньше 10% операторов по обращению с отходами

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
Только 13 региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов сменились в России после 2019 года, сообщили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Всего вывозом бытового мусора в стране занимаются 177 компаний, а территория России для них поделена на 287 зон.

Пока что реально работа идет лишь в 250 из них. Вакантными остались территории на Дальнем Востоке, в Сибири, одно место есть и на Кубани, добавил глава ППК РЭО Денис Буцаев. Сменить исполнителя работ пришлось в Алтайском крае, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Магаданской и Пензенской областях, в республиках Алтай и Тыва, Северной Осетии, Ростовской области, Дагестане, Томской и Челябинской областях, а также на Чукотке, перечислил он. По оценке главы ППК РЭО, неудачи у региональных операторов были связаны с необходимостью обслужить удаленные и труднодоступные населенные пункты, а также плохой собираемостью платежей с населения, низкими тарифами, проблемами с логистикой и доступом к объектам мусорной инфраструктуры.

Частично эти проблемы будут решены за счет изменения схемы нарезки округов, разделения неоправданно больших территорий на несколько частей.

"Тарифное регулирование ограничивает прибыль региональных операторов 5% от выручки, - объяснил директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Однако никто не мешает не только вывозить коммунальные отходы, но и оказывать другие услуги". Еще одна прибыльная статья - доходы от продажи вторсырья, добавил эксперт. Эти деньги не учитываются при определении лимита прибыли. Нарезка территориальных схем по обращению с отходами еще нуждается в доработке, добавил Моргунов, самые большие проблемы - состыковать Москву и Петербург с их областями, куда доставляют для захоронения "хвосты" из центров сортировки и переработки.

На специфику работы региональных операторов обратил внимание председатель комитета по природопользованию и экологии "Деловой России" Ильдар Неверов. По его словам, в ряде регионов подряд доставался непрофильным компаниям, которые не знают тонкостей отходного ремесла и из-за этого не справились. После введения нового формата расширенной ответственности производителей и увеличении доли переработки отходов работа отрасли станет еще надежнее, считает он.

Фото: Сергей Куксин
Компании сами займутся переработкой собственных отходов

Институт регоператоров проходит путь эволюционного развития, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Залог надежности работы отрасли - плотный общественный контроль, добавил он.

Оценить выгоду, которую может получить региональный оператор, довольно сложно - в доступной отчетности не хватает данных, сетует Моргунов. К тому же часто прибыльные побочные работы компании выполняют от имени других юридических лиц. По его словам, есть примеры, такие как совместный бизнес регоператора "Эколайна" и переработчика "Вторпласт", когда удается реализовать успешную модель работы с бытовым мусором.

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