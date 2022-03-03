S7 подтвердила частичную отмену международных рейсов

В S7 подтвердили частичную отмену зарубежных рейсов. Сообщение об этом компания сделала в своем Telegram-канале.

Перевозчик заявил, что был вынужден сократить полетную программу в связи с введенными ограничениями.

"Так, например, завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", - пояснили в компании.

Также в S7 добавили, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость билета или обменять их на доступные рейсы в другие даты.

Ранее в СМИ появилась информация, что S7 Airlines отменила абсолютно все международные рейсы, включая в страны СНГ, после инцидента с арестом ее самолета в Ереване.