SAP объявил об уходе из России

Германский разработчик программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP прекратил работу в России.

"Мы останавливаем бизнес в России из-за санкций и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России", - говорится в сообщении гендиректора SAP CE Кристиана Кляйна, опубликованном на официальном сайте компании.

Никаких подробностей об остановке своей деятельности компания не сообщает. Российское представительство компании также пока не комментирует ситуацию.

SAP является разработчиком различных программных продуктов корпоративного класса, предназначенных для крупных корпоративных заказчиков.

Накануне об уходе с российского рынка объявила компания Oracle, выпускающая базы данных для крупных корпоративных заказчиков и платформу Java.