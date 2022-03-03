Сбербанк уходит с европейского рынка

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, заявили в Сбербанке.

В силу предписания ЦБ Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки, указали в банке. "Дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам", - подчеркнули там.

Сбербанк сокращал присутствие в Центральной и Восточной Европе еще в прошлом году, до обострения геополитической обстановки. Исходя из рекордного финансового результата прошлого года, обеспеченного преимущественно внутренним рынком, можно видеть, что значимого влияния на деятельность группы это не оказало, подчеркивает управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Тогда было принято решение о прекращении ряда направлений работы Sberbank Europe AG, продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии, Словении. "Продажа - не единственно возможный сценарий ухода с зарубежных рынков. Лицензии могут просто добровольно аннулироваться после исполнения текущих обязательств перед клиентами. При таком сценарии банки, по сути, минимизируют операции, не принимают новые обязательства, не проводят новых операций размещения средств и после осуществления всех выплат прекращают деятельность", - говорит Беликов. В ближайшие годы речи о выходе на какие-то новые зарубежные рынки идти не будет. Скорее Сбербанк сосредоточится на более приоритетных направлениях, например на развитии экосистемы в России, полагает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Кстати, в среду Сбербанк и ряд крупных банков снова повысили ставки по вкладам и накопительным счетам в рублях и валюте. Ставки повысили ВТБ, "Открытие", Газпромбанк, ДОМ.РФ, Росбанк, Абсолют-банк, "Тинькофф", Россельхозбанк, "Санкт-Петербург". Теперь доходность рублевых вкладов в большинстве банков составляет 20-21% годовых, валютных - 7-8%.

Санкции

Банки отключили от SWIFT, в Россию запретили ввозить наличные евро

Евросоюз объявил об отключении нескольких российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в журнале ЕС. Отключаются те же банки, что до этого попали под максимально жесткие блокирующие санкции западных стран: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отключение должно произойти до 12 марта. "Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках", - отметили в пресс-службе ВТБ.

В той же публикации говорится о запрете ввозить в Россию банкноты евро. "Запрещается продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты, номинированные в евро, в Россию или любым физическим или юридическим лицам, организациям или органам в РФ, включая правительство и Центральный банк России, для использования в России", - говорится в постановлении.

Этот запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро при условии, что валюта нужна для личного использования физлицам, которые путешествуют в Россию, и их семье. Также запрет не коснется официальных дипломатических представительств ЕС, консульских учреждений и международных организаций в России.