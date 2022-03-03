Сегодня продолжились переговоры России и Украины

Президент России Владимир Путин в состоявшемся 3 марта разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном предупредил: "попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву". Пока же, судя по тому, как долго и окольными путями официальный Киев выходил на второй раунд переговоров с Россией, украинская сторона решила сделать из мирного процесса сериал. Она меняла время и место, делала взаимоисключающие заявления, анонсировала свое прибытие на красивом американском вертолете.

Кажется, в бункере коллективного Зеленского до сих пор не осознали, что каждая серия затеянного ими проекта стоит крови и человеческих жизней, отчитываться за которые им так или иначе придется.

Украинскую делегацию ждали в Беловежской пуще еще вечером в среду, и она якобы уже выехала в заданном направлении, но позже поступила информация, что Беловежская пуща их не устраивает.

Беловежская пуща не понравилась украинцам своим символизмом - после переговоров там иные государства прекращали свое существование. Позже глава российской делегации сообщил без привязки к конкретному месту, что переговоры состоятся в Брестской области Беларуси. Больших ожиданий от предстоящей встречи с нашей стороны не высказывалось. Владимир Мединский пояснил: "Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей. Они касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино".

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал на источник метаний киевской дипломатической сборной: "Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Наверняка они получают указания из Вашингтона, никаких сомнений нет". При этом он выразил твердое убеждение, что операция по демилитаризации и денацификации Украины, которую Лавров определил как "совершенно несамостоятельную страну", будет доведена до конца и поставленные цели будут достигнуты. "Мы убеждены, что мы поступаем правильно", - сказал глава российской дипломатии.

Не имеет смысла дословно пересказывать, что перед вторым раундом переговоров заявляли киевские спикеры. Зеленский, Арестович, Данилов, Подоляк в своих роликах и брифингах освобождали от армий республик Донбасса Горловку, благодарили Запад за поставки оружия, обещали пополнение в виде 16 тысяч иностранных боевиков и переход в контрнаступление, а уж масштабы российских потерь в их речах не поддавались рациональному исчислению. Из своей виртуальной украинской действительности они предвидели скорую капитуляцию России под тяжестью санкций и мечтали о репарациях и контрибуциях.

Забавно, как через эту скорлупу не проходят заявления польских, болгарских, венгерских президентов и премьеров, что никаких обещанных поставок самолетов не будет. Не будет и потока ультраправых добровольцев: Франция, Австрия и даже Великобритания недвусмысленно предупредили своих граждан о судебной ответственности за попытки отправиться воевать на Украину. В старой Европе попросту не хотят брать ответственность за своих граждан, которые гарантированно погибнут или окажутся в плену у "злых русских".

Глава МИД России Сергей Лавров указал на источник метаний киевской дипломатической сборной - получение указаний из США

И неудивительно, что исходящие из Киева заявления, сам ход мысли и тезисы поразительно, почти дословно, повторяют записи Йозефа Геббельса, делавшиеся им накануне падения Берлина. Тот тоже рассчитывал на восстание в Великобритании, смерть Сталина и Рузвельта, уповал на чудо-оружие, искал знаки свыше и благоприятные сигналы в придуманных самим новостях. И так же, как сегодня киевские власти, не давал мирным жителям эвакуироваться из Берлина и приказывал фольксштурму расстреливать всех заподозренных в "пораженчестве". Для полноты исторических параллелей не хватает только ролика с награждением боевиков "территориальной обороны" Зеленским во дворе офиса президента, но можно быть уверенным, что в "95-м квартале" уже пишут его сценарий. И тогда можно будет с полной уверенностью говорить, что все нацистские режимы заканчивают одинаково, сколько бы они ни пытались оттягивать этот момент.