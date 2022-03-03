Сергей Лавров: Военный альянс AUKUS ведет к гонке вооружений

Планы трехстороннего союза Австралии, Великобритании и США (AUKUS) провоцируют новую гонку вооружений. "У нас вызывает вопросы противоречивая затея Австралии, Великобритании и США по созданию закрытого партнерства AUKUS, - заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеовыступлении на сессии Конференции по разоружению. - Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)".

Речь о военном альянсе, который в сентябре прошлого года заключили Австралия, Великобритания и США, ссылаясь на "ухудшение стратегической обстановки в АТР". Один из его главных пунктов - передача Австралии американских технологий по строительству атомных подводных лодок. Пока планируется укрепить военный потенциал Канберры строительством восьми АПЛ, первая из которых заступит на боевое дежурство в 2036 году.

Новый ядерный альянс в АТР несет новые вызовы для России. За себя говорят слова Лаврова в интервью телеканалу Al Jazeera: "Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной". Сказано это в контексте заявления президента США Джозефа Байдена, который заявил, что альтернативой вводимым сейчас против России санкциям была бы третья мировая война. Но, очевидно, речь не только о нынешней ситуации, а об угрозах безопасности России в целом, включая и AUKUS.

AUKUS - пример тревожной тенденции формирования военных альянсов, нарушающих баланс сил

Хотя представители союза убеждают, что Канберра будет соблюдать свои обязательства в сфере нераспространения и не получит ядерное оружие, есть основания ставить это под сомнение, ведь история безъядерного статуса Австралии не так проста. В середине XX века страна обсуждала с Великобританией возможность приобретения ядерного оружия, а также предоставила свою территорию для 12 испытательных взрывов Великобритании. Была сформирована Австралийская комиссия по атомной энергии, чьей задачей являлись испытания двойного назначения. Под ее влиянием в 1969 году началось строительство АЭС в Джервис-Бэй, реактор которой должен был вырабатывать плутоний с прицелом на возможность его оружейного использования в случае необходимости. Только в 1970-х власти Австралии сменили официальный курс, отказавшись от этих планов и присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом, как утверждали отставные руководители минобороны страны, полностью возможность создания ядерного оружия все-таки не исключалась - рассчитывались необходимые для этого временные рамки.

Еще один потенциальный вызов от AUKUS заключается в возможности участия Австралии в совместных ядерных миссиях, аналогичных тем, что США проводят с партнерами по НАТО, на территории которых размещено американское ядерное оружие. В рамках таких миссий военных этих стран обучают навыкам применения этого оружия. На такую возможность указывают, например, заявления координатора по индо-тихоокеанской стратегии в Совете национальной безопасности США Курта Кэмпбелла о том, что американские военные будут входить в состав экипажей австралийских атомных подлодок. Пока не уточняется с какой именно целью, но если на этих АПЛ будет размещено ядерное оружие из США, то, вероятно, американцы будут его контролировать.

AUKUS - пример тревожной тенденции формирования новых военных альянсов, конструкция которых нарушает баланс сил, грозит стратегической стабильности и последствиями как для региональной, так и глобальной безопасности. Ряд государств Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Малайзию, негативно отреагировали на создание нового союза и настаивают на безъядерном статусе региона. А если американское ядерное оружие будет проходить транзитом или складироваться на базе Стерлинг (штат Западная Австралия), возникает вопрос о целесообразности тех гарантий безопасности, которые предоставлены Австралии по договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана. Китай, противодействие которому пока видится одной из главных целей AUKUS, отреагировал на его формирование в аналогичном с Москвой ключе. Например, посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявлял, что альянс является безответственным шагом, а также может ускорить гонку вооружений.

AUKUS крепко связывает вооруженные силы Австралии с военной машиной США

Между тем

МИД Китая жестко осудил экс-премьера Японии Синдзо Абэ за идею снять табу на дискуссию о размещении в его стране ядерного оружия США. Как сообщает британская The Guardian, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил Абэ в нарушении трех неядерных принципов Японии - отказе от создания, владения или размещения ядерного оружия на своей территории. В Пекине призвали Абэ "глубоко задуматься" над историей Японии и впредь проявлять осторожность в словах и поступках.