Силуанов: ключевыми задачами являются сохранение рабочих мест и зарплат

Ключевыми задачами являются сохранение рабочих мест, заработной платы и соцвыплат россиянам. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба Минфина.

В рамках встречи министр обсудил с представителями РСПП проблемы, с которыми столкнулись компании, а также меры, предпринимаемые правительством для стабилизации ситуации.

"Мы подготовили ряд предложений, которые касаются упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС, налогового стимулирования, валютного регулирования и обеспечения стабильности платежей", - отметил Силуанов.

Также Минфин и РСПП наметили дальнейшие шаги по стабилизации ситуации на рынках.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что первые меры поддержки бизнеса могут быть приняты уже на этой неделе.