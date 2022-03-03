СК предупредил об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях

Ведомство Александра Бастрыкина заявляет, что сейчас в социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

"Практика прошлых лет показывает, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников",- заявляют в ведомстве.

СК напомнил, что за участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена следующая ответственность. Участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация - до 15 лет. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет - до 3 лет лишения свободы.

В обращении к молодежи, студентам СК попросило не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, "даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение".