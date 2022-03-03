Слуцкий: Достигнутые на переговорах договоренности закрепят на высшем уровне

Договоренности, которых удалось достичь сторонам в ходе российско-украинских переговоров, могут быть закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или часы. Об этом заявил член российской делегации на переговорах с Украиной, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий не стал озвучивать все достигнутые договоренности, чтобы не помешать их реализации. Кроме того, он указал, что Москва и Киев намерены провести третий - "не менее важный" - раунд переговоров в ближайшее время. По словам депутата, для закрепления ряда договоренностей потребуется парламентские усилия, поскольку им будет необходимо пройти процедуру ратификации в национальных парламентах.

По словам Слуцкого, второй, этап переговоров позволил решить архиважный вопрос гуманитарных коридоров и определить механизм их функционирования. "Нам есть что ответить десяткам людей, чьи родственники находятся в опасный на сегодня зонах на Украине, - подчеркнул депутат. - В ближайшее время им будет предоставлена возможность эти зоны покинуть. Нет ничего важнее человеческих жизней".