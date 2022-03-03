Слуцкий: Россия и Украина определят механизм организации гуманитарных коридоров

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном предупредил: "попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву". По итогам встречи российской и украинской делегаций, которые состоялись в Беловежской пуще, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что были обсуждены три блока вопросов: военный, международно-гуманитарный и третий - вопрос будущего политического урегулирования.

"Позиция наша ясная, написана по пунктам. Главный вопрос, который решили сегодня, - договорились о формате коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора при выходе гражданского населения. Считаю, что это существенный прогресс. Еще раз призываем гражданских лиц в случае если боевые действия продолжаются, воспользоваться коридорами или сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились", - сказал Мединский.

В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий пояснил, что военным ведомствам еще следует определить механизм организации коридоров и пообещал в ближайшее время третий раунд переговоров. "Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять через процедуру ратификации. Вопрос не быстрый, но и тянуть с реализацией договоренностей, которые могут быть достигнуты в ходе следующих раундов, не следует. Ответственность слишком высока", - сказал Слуцкий.

В свою очередь представитель Киева Михаил Подоляк подтвердил обсуждение гуманитарных вопросов, но заметил, что его делегация "к сожалению, не получила тех результатов, на которые рассчитывала".

Пока же, судя по тому, как долго и окольными путями официальный Киев выходил на второй раунд переговоров с Россией, украинская сторона решила сделать из мирного процесса длительный сериал. Она меняла время и место, делала взаимоисключающие заявления, анонсировала свое прибытие на красивом американском вертолете. Кажется, в бункере коллективного Зеленского до сих пор не осознали, что каждая серия затеянного ими проекта стоит крови и человеческих жизней, отчитываться за которые им так или иначе придется. Украинскую делегацию ждали в Беловежской пуще еще вечером в среду, и она якобы уже выехала в заданном направлении, но позже поступила информация, что Беловежская пуща их не устраивает.

Беловежская пуща не понравилась украинцам своим символизмом - после переговоров там иные государства прекращали свое существование. Позже глава российской делегации сообщил без привязки к конкретному месту, что переговоры состоятся в Брестской области Беларуси. Позже выяснилось, что встреча все же пройдет в Беловежской пуще. Больших ожиданий от предстоящей встречи с нашей стороны не высказывалось. Владимир Мединский пояснил: "Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей. Они касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино".

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал на источник метаний киевской дипломатической сборной: "Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Наверняка они получают указания из Вашингтона, никаких сомнений нет". При этом он выразил твердое убеждение, что операция по демилитаризации и денацификации Украины, которую Лавров определил как "совершенно несамостоятельную страну", будет доведена до конца и поставленные цели будут достигнуты. "Мы убеждены, что мы поступаем правильно", - сказал глава российской дипломатии.

Не имеет смысла дословно пересказывать, что перед вторым раундом переговоров заявляли киевские спикеры. Зеленский, Арестович, Данилов, Подоляк в своих роликах и брифингах освобождали от армий республик Донбасса Горловку, благодарили Запад за поставки оружия, обещали пополнение в виде 16 тысяч иностранных боевиков и переход в контрнаступление, а уж масштабы российских потерь в их речах не поддавались рациональному исчислению. Из своей виртуальной украинской действительности они предвидели скорую капитуляцию России под тяжестью санкций и мечтали о репарациях и контрибуциях.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на источник метаний киевской дипломатической сборной - получение указаний из США

Забавно, как через эту скорлупу не проходят заявления польских, болгарских, венгерских президентов и премьеров, что никаких обещанных поставок самолетов не будет. Не будет и потока ультраправых добровольцев: Франция, Австрия и даже Великобритания недвусмысленно предупредили своих граждан о судебной ответственности за попытки отправиться воевать на Украину. В старой Европе попросту не хотят брать ответственность за своих граждан, которые гарантированно погибнут или окажутся в плену у "злых русских".

И неудивительно, что исходящие из Киева заявления, сам ход мысли и тезисы поразительно, почти дословно, повторяют записи Йозефа Геббельса, делавшиеся им накануне падения Берлина. Тот тоже рассчитывал на восстание в Великобритании, смерть Сталина и Рузвельта, уповал на чудо-оружие, искал знаки свыше и благоприятные сигналы в придуманных самим новостях. И так же, как сегодня киевские власти, не давал мирным жителям эвакуироваться из Берлина и приказывал фольксштурму расстреливать всех заподозренных в "пораженчестве". Для полноты исторических параллелей не хватает только ролика с награждением боевиков "территориальной обороны" Зеленским во дворе офиса президента, но можно быть уверенным, что в "95-м квартале" уже пишут его сценарий. И тогда можно будет с полной уверенностью говорить, что все нацистские режимы заканчивают одинаково, сколько бы они ни пытались оттягивать этот момент.