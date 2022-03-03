США перенесли испытание МБР Minutman-3

США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutman-3, которое должно было пройти на этой неделе. Этот шаг, отмечает Reuters, вероятно, сделан в попытке снизить напряженность.

Как пояснил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, стремясь продемонстрировать, что американцы не намерены участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, министр обороны США распорядился отложить запланированный на эту неделю испытательный запуск Minuteman III. ВВС США планировали провести испытательный пуск МБР с авиабазы ​​Ванденберг рано утром в четверг, 3 марта.

Напомним, что 3 января, Россия, США, Китай, Франция и Великобритания в совместном заявлении подчеркнули, что "ядерную войну невозможно выиграть и что она никогда не должна вестись".