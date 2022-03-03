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Рубрика: Власть

СВР: Чем успешнее спецоперация на Украине, тем сильнее истерика у США и НАТО

Текст: Иван Сысоев
Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской разведки.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Россию новым "железным занавесом", - подчеркивает Нарышкин. - Речь идет о попытках разрушения нашего государства - его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде." Как указывает глава российской разведки, в ход идут "подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную "блокаду". Удары, по его словам, летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям - журналистам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства.

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Директор СВР называет западных лидеров лицемерами, которым пора вынуть "бревно из собственного глаза" и вспомнить натовские бомбежки Югославии и вторжение в Ирак. "Кто думал о европейской безопасности, когда в нарушение всех резолюций ООН разруша­ли Ливию и убивали Каддафи? - добавляет Нарышкин. За эти преступления так пока никто и не ответил".

"Нейтральный статус Украины имеет критическое значе­ние для России, - констатирует директор СВР. - Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это пре­красно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии". Нарышкин также подчеркнул, что в июне планируется принятие новой стра­тегической концепции НАТО, в которой Россия фигурирует как основная угроза безопасности альянса.

Глава российской разведки также объяснил, почему Москвой было принято решение о проведении специальной военной операции: "Дольше так продолжаться не могло, поэтому руководство нашей страны приняло решение о начале специальной военной операции. Рус­ские долго запрягают, это правда. Зато едут быстро, бьют боль­но и своих не бросают. Нам просто не оставили иного выбора. Единственный путь к обеспечению нашей собственной безопас­ности - эти демилитаризация и денацификация украинского го­сударства".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Директор СВР также указал, что российская разведка располагает информацией, что ад­министрация США и украинский режим делают ставку на максимальное затягивание конфликта и его перерастание в позиционную войну высокой степени интенсивности. "Из западных стран на Украину засылаются группы вооруженных боевиков, перед которыми поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского подполья, массово раздается оружие, - отмечает Нарышкин. - Это бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато пре­красно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуа­ции в безопасные районы".

По мнению Нарышкина, конфликт на Украине является "хоро­шим поводом провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально новые модальности взаимоотношений с Западом и со всем ми­ром". "Война на постсоветском пространстве не прекращается вот уже тридцать лет, и вот теперь у Рос­сии есть реальный шанс положить этому конец", - подчеркнул директор СВР.

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