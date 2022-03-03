The Washington Post: Украина только мешает проведению антироссийской кампании

Журналисты американской газеты The Washigton Post подвергли критике проводимую Украиной онлайн-кампанию, в которой размещаются фотографии и видео с погибшими и взятыми в плен российскими солдатами. По мнению американцев, подобные материалы напрямую нарушают Женевские конвенции и, что самое главное, мешают странам Запада в их проведении антироссийской кампании.

В статье отмечается, что власти Украины в своих аккаунтах в основных социальных сетях активно публикуют подобный медиаконтент, стремясь разжечь антиправительственные настроения внутри России.

Однако, по мнению экспертов, публикации такого рода, особенно фрагменты с жестоким отношением к пленным солдатам, можно интерпретировать как нарушение Женевских конвенций, предписывающих всем государствам уважать честь и личность военнопленного, защищать от актов насилия, запугивания, оскорбления и любопытства толпы. Американские журналисты подчеркивают, что антигуманные поступки украинских военных "могут подорвать способность Украины привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права".