У двойников должников перестанут по ошибке списывать деньги

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что новый закон решит проблему так называемых двойников - людей, чьи ФИО совпали с данными должников.

Он отметил, что принятие закона, направленного на цифровую трансформацию принудительного исполнения, стало значимым событием. "С вступлением в силу указанного закона расширяется перечень обязательных документов, представляемых на стадии обращения в суд. Это разрешит давнюю и очень существенную проблему, связанную с наложением в рамках исполнительного производства ограничений на граждан, чьи данные совпадают с данными должников", - сказал глава минюста.

В целом должны измениться механизмы взыскания: планируется перейти на "реестровую модель принудительного исполнения". Как сообщалось ранее, предполагается, что электронный реестр исполнительных документов будет создан на базе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

"Это позволит не только в режиме онлайн получать информацию о ходе исполнительного производства, но и обеспечит гарантированное уведомление сторон исполнительного производства о совершаемых действиях", - подчеркнул министр юстиции.

Иными словами, может быть решена еще одна важная проблема - своевременных уведомлений. Например, благодаря электронным технологиям, уведомления о том, что должник включен в список невыездных, смогут вовремя доходить до человека.

Кстати, как сообщили в ФССП, число посещений банка данных судебных приставов в РФ в 2021 году приблизилось к миллиарду.