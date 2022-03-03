В Австрии разоблачили пропаганду по поставке истребителей Украине

Сообщения о быстрой доставке на Украину со стороны ЕС до 70 боевых самолетов из Польши, Болгарии и Словакии оказалось блефом. Это отличный пример пропаганды и недостатка военных и технических знаний в области политики и СМИ, отмечает газета Die Presse.

"План, который несколько дней назад громко провозгласил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и украинские правительственные и парламентские круги, о поставках самолетов на Украину в рамках пакета военной помощи, финансируемого ЕС, беззвучно рухнул", - пишет издание.

При этом отмечается, что испанец Боррель не всегда в прошлом удачно выступал публично. Он сказал журналистам, что в выходные дни несколько стран ЕС поставят самолеты, соответствующие уровню украинских ВВС, и поэтому их пилоты могут легко летать. Для этого в качестве источника рассматривались Польша, Румыния, Болгария и Словакия, в ВВС которых находятся частично уже наряду с западными моделями истребители советского образца.

После этого представители указанных стран наперебой стали опровергать гипотетические поставки. По словам президента Анджея Дуды, Польша не направляет никаких самолетов на Украину, потому что это приведет к военному вмешательству в украинский конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте.

Резко об инсинуациях по поводу поставок самолетов высказался премьер-министр Болгарии Кирил Петков. "Мы не принимали обязательство об отправке каких-либо истребителей. Их количества недостаточно, чтобы защищать наше небо, и абсурдно утверждать, что мы будем кому-то передавать", - отметил он.

С опровержением выступила также Словакия. Министр обороны Ярослав Надж назвал "бредом и дезинформацией" публикацию о поставках самолетов Украине.