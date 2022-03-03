В Доме русского зарубежья открывается выставка художника Александра Альтмана

В Доме русского зарубежья открывается выставка "Александр Альтман. Романтика предместий. Русский пейзаж "Парижской школы".

Фамилия Альтман сразу отсылает нас к знаменитому портрету Анны Ахматовой - сине-желтому, ломкому, незабываемо-авангардному. Но его написал Натан Альтман. Александр Альтман - художник-импрессионист, яркий представитель "Парижской школы" почти всю жизнь прожил во Франции.

Он не послереволюционный мигрант, но уехавший в Вену, а потом в Париж бедный юноша. После голодного обморока, оказавшийся в клинике Ротшильда и сделавший понравившийся попечителю больницы портрет старика-еврея. И это была улыбка судьбы: встретились художник и его меценат.

По мотивам его первых пленэров была собрана выставка в Париже. Как Бакст, Билибин, Гончарова, Добужинский, Кандинский, Петров-Водкин, Боннар, Дени, Матисс, Руссо, он был участником салонов Владимира Издебского в ряде городов России, повлиявших на становление русского авангарда.

Холсты, представленные на выставке в Доме русского зарубежья, это пейзажи мастера. На них предместья Парижа, где зарождался французский пленэризм.

"Выставка призвана показать, что для Альтмана, как и для других художников, развивавших традиции импрессионизма, пленэр стал божеством, которому поклонялись, а работа на открытом воздухе - методом передачи тонких состояний окружающего мира, любованием изменчивой погодой в зависимости от времени года", - подчеркивают организаторы выставки.

Куратор выставки Любовь Агафонова считает, что Александра Альтмана "можно считать полноправным творцом русского Серебряного века".

Картины на выставке дополняет коллекция оригинальных открыток рубежа XIX-XX века из собрания Российской государственной библиотеки искусств с изображениями живописных мест Франции, которые так любили импрессионисты, и уникальные фотографии самого художника из фондов Литературного музея Пушкинского Дома.