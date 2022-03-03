В Комиссии Совфеда по госсуверенитету оценили призывы в соцсетях

Политические призывы на рекламных площадках социальных сетей и онлайн-сервисов распространяются через бот-фермы с территории Украины иностранными центрами по психологической борьбе с Россией, считают во Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"В связи с большим количеством обращений граждан в Комиссию СФ по защите государственного суверенитета разъясняем, что многочисленные призывы, приходящие через интернет в виде рекламы на американских платформах Google и Meta, обеспечивается через бот-фермы с территории Украины иностранными центрами по психологической борьбе с Россией. Эта явно очень дорогостоящая операция проплачена из-за рубежа", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале комиссии.

Председатель комиссии Андрей Климов призвал граждан "не идти на поводу у виртуальных американских роботов". "В то время как сами организаторы очередной провокации с использованием соцсетей отсиживаются за океаном, цинично подстрекаемые ими излишне доверчивые пользователи сети подвергаются опасности. Этим подстрекателям наплевать и на Украину, и на Россию, и на всех нас с вами", - заявил он.