В США за месяц бензин подорожал почти на 10 процентов

Стоимость бензина на заправках в США за месяц выросла на 9,3 процента.

Как сообщает ТАСС, самое дорогое топливо сейчас на Западном побережье страны. Например, в штате Калифорния за один галлон бензина (4,54 литра) придется отдать 4,86 доллара. Еще год назад цена была почти в два раза ниже - 2,7 доллара.

Напомним, второго марта нефть марки WTI подорожала на 8,2 процента (до 111,89 доллара за баррель), приблизившись к рекордным значениям семилетней давности.

При этом эксперты не исключают, что при сокращении поставок из России черное золото вырастет в цене до 120-150 долларов за баррель, что негативно скажется на мировой экономике.