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03.03.2022 16:48
Рубрика: Культура

В театрах положительно восприняли отмену QR-кодов

Текст: Наталья Лебедева
По всей России постепенно отменяют обязательные QR-коды и снимают ограничения по заполняемости театров и концертных залов. 3 марта Москва отменила многие ограничения, что стало важным шагом к "доковидным" порядкам. Руководители театров не могли не отреагировать на эту новость. Столичные театры, концертные площадки и музеи ждут еще больше зрителей и посетителей.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

"Это счастье! - прокомментировал новость гендиректор Большого театра Владимир Урин. - Я счастлив по поводу того, что идет на убыль заболевание. Это самое главное… Два года практически мы жили с этими ограничениями, и я очень надеюсь, что болезнь отступает, что она перейдет в разряд обычных заболеваний, как грипп или простуда, и что мы научимся ее лечить, и больше никаких ограничений не будет".

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Он также рассказал ТАСС, что решение столичных властей поможет театрам решить накопившиеся за время пандемии экономические проблемы. На это рассчитывает и директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер. Он уверен, что теперь в театрах будет больше зрителей. О 100-процентной заполняемости залов руководители театров мечтали последние два года. "Театры могут немножко и экономически интереснее жить, и, конечно, творчески. Почему говорю "творчески"? Потому что больше зрителей смогут увидеть спектакли, которые мы делаем с радостью именно для них. Мы работаем для зрителя - и актеры, и все театры", - сказал Варшавер ТАСС.

Коллег поддержала и директор Малого театра Тамара Михайлова: "Для нас это в общем-то просто праздник, хотя такое не очень веселое время. Но тем не менее, у нас праздник по поводу того, что теперь к нам свободно могут приходить зрители и покупать любые билеты", - отметила она.

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок добавил, что теперь театры смогут заниматься своим непосредственным делом, а не тратить силы на проверку у зрителей QR-кодов и паспортов.

На большее число зрителей рассчитывает и генеральный директор Московского международного Дома музыки Сергей Тимощук и с нетерпением ждет, когда мы все вновь вернемся к привычно насыщенной и полноценной культурной жизни.

Культура Театр Пандемия коронавируса COVID-19

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