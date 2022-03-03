Власти Франции отменят вакцинные паспорта с 14 марта

Власти Франции приняли решение отменить действие паспортов о прохождении вакцинации от коронавируса с 14 марта. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Жан Кастекс.
"С 14 марта мы приостановим действие вакцинных паспортов везде, где он сейчас применяется", - заявил Кастекс, чьи слова приводит агентство ТАСС.
Политик отметил, что решение было принято в связи с улучшением эпидемиологических условий в стране.
Ранее только имеющие вакцинный паспорт граждане Франции могли посещать музеи, кафе и другие общественные места без ограничений.