Власти Франции отменят вакцинные паспорта с 14 марта

Власти Франции приняли решение отменить действие паспортов о прохождении вакцинации от коронавируса с 14 марта. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Жан Кастекс.

"С 14 марта мы приостановим действие вакцинных паспортов везде, где он сейчас применяется", - заявил Кастекс, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Политик отметил, что решение было принято в связи с улучшением эпидемиологических условий в стране.

Ранее только имеющие вакцинный паспорт граждане Франции могли посещать музеи, кафе и другие общественные места без ограничений.