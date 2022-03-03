Власти Грузии подписали заявку на вступление в ЕС

Власти Грузии приняли решение подписать заявку о предоставлении республике статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Подача заявки на членство в Евросоюз является еще одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии", - заявил Гарибашвили, видео с выступлением которого было опубликовано на его странице в Facebook.

Политик отметил, что подписание документа является новой вехой в грузинской истории, подчеркнув, что Грузия является частью Европы.

Ранее власти Украины обратились в Евросоюз с просьбой об ускоренном принятии страны в организацию.