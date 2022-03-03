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03.03.2022 22:20
Рубрика: Власть

Володин: Дела по налоговым преступлениям возбудят только по материалам ФНС

Текст: Татьяна Замахина

Госдума на пленарном заседании 4 марта рассмотрит законопроект, который разрешает следователям возбуждать дела по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Согласно правительственному законопроекту, будут ограничены основания для возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. Поводом для этого должны служить только материалы, направленные налоговиками.

Как пояснил Володин, пока что уголовное дело (например, за уклонение гражданина от уплаты налогов) можно возбудить на основании заявления или сообщения о преступлении, постановления прокурора или явки с повинной. Теперь без участия налоговых органов это будет невозможно.

По словам председателя ГД, такое решение позволит защитить граждан и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования.

"Уверен, депутаты поддержат это решение и завтра закон будет принят Государственной Думой", - добавил он.

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