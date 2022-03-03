Володин предложил уволиться деятелям культуры, несогласным с операцией на Украине

Деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине, следует покинуть свои посты, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Володин сделал такое заявление в связи с инцидентом с дирижером Валерием Гергиевым, которого ранее уволили из Мюнхенской филармонии за "неосуждение" спецоперации РФ. "Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили", - пояснил спикер Думы. Политик назвал такой поступок дирижера примером гражданской ответственности и отношения к своей стране.

Что касается деятелей культуры, которые работают внутри страны и осуждают действия ВС РФ, то им следует уйти со своих должностей, заявил Володин.

"Они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях", - пояснил спикер. Также таким критикам, по его оценке, следует отказаться от грантов, которые они получают в РФ.

"В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там, - предупредил также председатель ГД. - Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство".

Ранее Володин уже заявлял, что позицию ряда деятелей культуры, которые не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан, как живой щит, иначе как предательством своего народа не назовешь. Он также выступил против критиков, "родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу".