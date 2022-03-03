Володин заявил о сохранении всех мер социальной поддержки населения

В России будут сохранены все действующие меры социальной поддержки населения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Это произойдет независимо от вызовов и проблем, подчеркнул он. "Эти вопросы сейчас на контроле, и мы в будущем сделаем все для того, чтобы социальные обязательства были сохранены, - заверил спикер. - Эти вопросы на контроле постоянном у президента".

Он отметил, что в Госдуме в настоящее время создаются структуры, которые будут постоянно контролировать эти вопросы. Накануне стало известно о создании специальной рабочей группы.

"Социальная поддержка населения, защита наших граждан - сегодня приоритет Госдумы", - подчеркнул Володин.

На внеочередном заседании палаты 4 марта депутаты, напомнил он, планируют принять ряд законов в поддержку экономики и населения страны.

"Только вместе, только консолидируя все возможности, мы сможем эффективно преодолеть все вызовы, санкции, - уверен Володин. - И да, для нас это, если хотите, момент истины. Мы проходим этот этап, Россия будет другой. Она будет более сильной, она будет более экономически самостоятельной".