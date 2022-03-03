Врач рассказал об опасности использования ушных палочек

Использование палочек для чистки ушей может навредить здоровью и создать входные ворота для инфекции. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил старший научный сотрудник столичного института имени Л.И. Свержевского Георгий Шадрин.

"Ушная сера - это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе", - заявил эксперт. Таким образом, ушные палочки попросту убирают естественную защиту. К тому же они могут травмировать кожу и создать риск попадания инфекции.

Также он отметил, что неправильные манипуляции могут протолкнуть серу глубоко в слуховой проход. И это создаст условия для появления ушной пробки. В таком случае необходима помощь врача.