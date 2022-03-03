Все российские специалисты покинули космодром Куру

Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостановил сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Там находились 87 граждан РФ. Это сотрудники НПО имени С.А. Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудники РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", - написал ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Очередной старт был назначен на 6 апреля: наша ракета должна вывести на орбиту два новых спутника европейской сети Galileo. Сейчас российское оборудование законсервировано. Запуск отложен. А это важная программа для Евросоюза, такая же как для нас "ГЛОНАСС", - подчеркивают специалисты.

Как известно, ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против десятков ключевых структур РФ, в том числе в отношении РКЦ "Прогресс". ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

Справка

Гвианский космический центр - европейский космодром вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Российско-европейский проект "Союз" в Гвианском космическом центре начался в 2003 году после решения на правительственном уровне о запусках ракет-носителей "Союз" с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса "Союз", изготовление и отгрузку ракет-носителей "Союз-СТ" и разгонных блоков "Фрегат" в Гвианский космический центр. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" состоялся в октябре 2011 года.

Между тем

Когда верстался номер, пришло сообщение, что компания OneWeb, известная проектом создания одноименной спутниковой группировки, приостанавливает запуски таких аппаратов по ранее заключенному с Роскосмосом контракту. Очередной старт с космодрома Байконур был намечен на 5 марта. И все необходимые для этого предстартовые операции выполнялись по графику. Уже в эту субботу, в 01:41 мск, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" могла отправить на рабочие орбиты еще 36 аппаратов для пополнения космической группировки OneWeb.

Накануне российская сторона лишь запросила гарантий, что эти спутники не будут применяться в военных целях. А теперь, когда Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку запусков с Байконура, в Роскосмосе называют это форс-мажором и не собираются возвращать уже полученные средства на оплату запуска. И сами аппараты останутся на Байконуре до разрешения сложившейся ситуации.

Вчера же в эфире телеканала "Россия-24" глава Роскосмоса заявил, что в ответ на санкции Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей производства НПО "Энергомаш". До настоящего времени они использовались на американских ракетах "Атлас-5" в качестве маршевых двигателей и в качестве первой ступени ракеты "Антарес". По словам Дмитрия Рогозина, планировалось в 2022-2024 году дополнительно поставить еще 12 двигателей РД-181 и велись переговоры о поставке двигателей РД-181М с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Но в сложившейся ситуации "мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими двигателями", заявил глава Роскосмоса.