ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 22,4%

ВТБ поднимет ставки по ипотеке с 4 марта до 22,4%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как следует из сообщения, ставки меняются в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ и аналогичными шагами крупнейших банков страны.

Новая ставка будет установлена как для готового, так и строящегося жилья. При этом по ранее выданным ипотечным кредитам условия не меняются.

ВТБ повышает ставку по ипотеке второй раз за неделю. 28 февраля банк поднимал ее до 15,3%. Ранее ставки по ипотеке также повысил Сбербанк.