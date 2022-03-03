Выжутович: На неформальную экономику в России сегодня приходится до 22% от ВВП

В опросе РАНХиГС самозанятые высказали различные мнения о преимуществах своего режима работы. С одной стороны, по мнению большинства, их работа дает возможность работать в свободном и гибком графике (совмещая занятость с другой деятельностью), выбирать проекты и клиентов, пользоваться возможностями профессионального роста. Одновременно многие пожаловались на нестабильность дохода от этого типа занятости и отсутствие социального пакета, аналогичного имеющемуся у стандартно занятых. Отметим, что, по оценкам минфина и ФНС, размер среднего дохода самозанятого составляет 25-35 тыс. руб., это на 40-50% меньше показателя заработка наемного работника в российской экономике. Число же самозанятых, как заявил на днях в Совете Федерации замначальника управления оперативного контроля ФНС Дмитрий Акунов, превысило 4,2 млн человек. За время действия специального налогового режима сумма их совокупного дохода составила примерно 1 трлн руб. "Самозанятые сформировали более 600 млн чеков, размер среднего чека составил около 1,5 тыс. руб.", - отметил замглавы экономического комитета Совета Федерации Алексей Синицын.
В период пандемии самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз. Так оценили их деятельность аналитики платежного сервиса "Юкасса", изучив платежи самозанятых, прошедшие через этот сервис. Больше всего - в 38 раз - увеличилась выручка тех самозанятых, кто продает через интернет одежду и обувь. В 20 раз вырос оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. В 11 раз больше, чем в 2019 году, заработали самозанятые в сфере образовательных услуг. Продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби увеличили свои доходы в 7,9 и 6,4 раза соответственно. Поставщики товаров для дома и сада (им клиенты платили в среднем по 3687 руб.) заработали в 2,9 раза больше, чем в 2019-м. "Экономическая ситуация, пандемия, изменение налогового режима привели к усилению роли самозанятых и увеличению их вклада в развитие экономики, - говорит коммерческий директор "ЮMoney" Оксана Коробкина. - С начала 2020 года этот рынок показывает заметный рост, и этот тренд сохраняется: в первые две недели 2021 года мы наблюдали заметный рост оборота и количества платежей у самозанятых - в 9,8 и 10,8 раза соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года".
С первых же дней пандемии на самозанятых обратила внимание Госдума. Она приняла закон, согласно которому на эту категорию работников распространяются отдельные виды поддержки, предусмотренные для малых и средних предпринимателей. Это финансовая, информационная, имущественная поддержка, в том числе льготная аренда. Было также решено вести учет сведений о самозанятых в едином реестре получателей поддержки, формируемом федеральными властями. Одной из мер поддержки самозанятых стал и упрощенный способ получения кредита на развитие бизнеса, поскольку ранее эта категория граждан была приравнена к индивидуальным предпринимателям в получении права на льготное кредитование и доступ к госзакупкам. В итоге за прошедший год количество самозанятых в стране увеличилось в 6,4 раза.
На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. Из общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов (8 млн человек) составляют самозанятые.
С наступлением лета начнется сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, каждый летний сезон приближается к 30 процентам. Но сняв урожай со своих шести соток и реализовав его, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода. Таких источников немало, и доход они тоже приносят достаточный, а в условиях пандемии - особенно.