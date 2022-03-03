Выжутович: На неформальную экономику в России сегодня приходится до 22% от ВВП

Правительство поддержало законопроект, который позволит регистрировать свой товарный знак любому самозанятому. До сих пор заявление для регистрации товарного знака могло подать только юрлицо или индивидуальный предприниматель. Новый законопроект снимает такое ограничение. По данным онлайн-опроса, проведенного аналитиками РАНХиГС, большинство самозанятых торговлей и ремонтом (60%), продажей продукции собственного производства (12%) и предоставлением образовательных услуг (10%). Половина самозанятых работает более пяти дней в неделю, треть - ежедневно. Длительность рабочего дня у четверти самозанятых составляет менее шести часов в сутки, у 16% - более одиннадцати.

В опросе РАНХиГС самозанятые высказали различные мнения о преимуществах своего режима работы. С одной стороны, по мнению большинства, их работа дает возможность работать в свободном и гибком графике (совмещая занятость с другой деятельностью), выбирать проекты и клиентов, пользоваться возможностями профессионального роста. Одновременно многие пожаловались на нестабильность дохода от этого типа занятости и отсутствие социального пакета, аналогичного имеющемуся у стандартно занятых. Отметим, что, по оценкам минфина и ФНС, размер среднего дохода самозанятого составляет 25-35 тыс. руб., это на 40-50% меньше показателя заработка наемного работника в российской экономике. Число же самозанятых, как заявил на днях в Совете Федерации замначальника управления оперативного контроля ФНС Дмитрий Акунов, превысило 4,2 млн человек. За время действия специального налогового режима сумма их совокупного дохода составила примерно 1 трлн руб. "Самозанятые сформировали более 600 млн чеков, размер среднего чека составил около 1,5 тыс. руб.", - отметил замглавы экономического комитета Совета Федерации Алексей Синицын.

Правительство поддержало законопроект, который позволит регистрировать свой товарный знак любому самозанятому

В период пандемии самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз. Так оценили их деятельность аналитики платежного сервиса "Юкасса", изучив платежи самозанятых, прошедшие через этот сервис. Больше всего - в 38 раз - увеличилась выручка тех самозанятых, кто продает через интернет одежду и обувь. В 20 раз вырос оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. В 11 раз больше, чем в 2019 году, заработали самозанятые в сфере образовательных услуг. Продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби увеличили свои доходы в 7,9 и 6,4 раза соответственно. Поставщики товаров для дома и сада (им клиенты платили в среднем по 3687 руб.) заработали в 2,9 раза больше, чем в 2019-м. "Экономическая ситуация, пандемия, изменение налогового режима привели к усилению роли самозанятых и увеличению их вклада в развитие экономики, - говорит коммерческий директор "ЮMoney" Оксана Коробкина. - С начала 2020 года этот рынок показывает заметный рост, и этот тренд сохраняется: в первые две недели 2021 года мы наблюдали заметный рост оборота и количества платежей у самозанятых - в 9,8 и 10,8 раза соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года".

С первых же дней пандемии на самозанятых обратила внимание Госдума. Она приняла закон, согласно которому на эту категорию работников распространяются отдельные виды поддержки, предусмотренные для малых и средних предпринимателей. Это финансовая, информационная, имущественная поддержка, в том числе льготная аренда. Было также решено вести учет сведений о самозанятых в едином реестре получателей поддержки, формируемом федеральными властями. Одной из мер поддержки самозанятых стал и упрощенный способ получения кредита на развитие бизнеса, поскольку ранее эта категория граждан была приравнена к индивидуальным предпринимателям в получении права на льготное кредитование и доступ к госзакупкам. В итоге за прошедший год количество самозанятых в стране увеличилось в 6,4 раза.

За время действия специального налогового режима для самозанятых сумма их совокупного дохода составила примерно 1 трлн рублей

На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. Из общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов (8 млн человек) составляют самозанятые.

С наступлением лета начнется сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, каждый летний сезон приближается к 30 процентам. Но сняв урожай со своих шести соток и реализовав его, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода. Таких источников немало, и доход они тоже приносят достаточный, а в условиях пандемии - особенно.