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Рубрика: Происшествия

За перепост фейков в интернете можно серьезно пострадать

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)
В последние дни фейковые новости буквально заполонили социальные сети. Большинство тех, кто их запускает, делает это совершенно сознательно. А те, кто, впечатлившись, рассылает их дальше, просто забывают подумать, прежде чем нажать кнопку, отправляя ложь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В четверг, 3 марта, моей знакомой, москвичке Наталье, сын которой только начал работать после окончания ВУЗа, прислали "совершенно точную новость из самых достоверных источников". Якобы подписан приказ о призыве на воинскую службу таких, как ее сын. Внеочередной сиюминутный призыв как будто бы объявлен исключительно для того, чтобы отправить молодых людей как можно быстрее на Украину. Испуганная мать предупредила всех друзей, у которых есть парни того же возраста. В семьях началась форменная паника. На что и рассчитывали те, кто отправляет подобные фейки.

Сообщение о призыве было ложью от начала до конца. И для этого встревоженным дамам надо было просто позвонить в министерство обороны на "горячую линию". Там бы им объяснили, что российская армия в основном уже давно профессиональная. Никаких призывников в частях, которые сейчас задействованы в специальной военной операции на Украине, нет и быть не может.

Штраф зависит от тяжести последствий, которые наступили из-за распространения фейка. Он может достигать для граждан - 400 тысяч, чиновников - 900тысяч, юрлиц - 10 миллионов рублей

Еще широко разошлась в интернете фальшивка о том, что якобы призывной возраст снижают с 18 до 16 лет. Цель таких массированных сбросов фейков ясна: посеять в обществе тревогу, вызвать недовольство.

Фото: iStock
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Вторая по распространенности фейковая новость этих дней о том, что надо срочно снимать валюту со счета, пока в банках ее не успели отобрать. Эта новость отправила среди ночи экономически малограмотную домохозяйку снимать тысячу долларов, которую она держала на счету. Таких поверивших ложной новости женщин ночью у банкоматов оказалось с десяток. Они не только поверили анонимной новости, но тут же бросились сообщать знакомым.

Между тем авторам и распространителям фейков стоит помнить, что это далеко не безобидное занятие. По закону недостоверная информация - это сведения, распространяемые под видом достоверных сообщений. Такая информация наказуема по закону, если "создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка либо угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, связи".

Распространение фейковых новостей как в СМИ, так и в интернете - административное правонарушение, которое описано в статье 13.15 КоАП. Штраф зависит от тяжести последствий, которые наступили из-за распространения фейка. Он может достигать для граждан - 400 тысяч рублей, чиновников - 900 тысяч, юридических лиц - 10 миллионо.

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