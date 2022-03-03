Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о специальной военной операции.

Президент Франции назвал фейком утверждение о том, что спецоперация подразумевает борьбу с нацизмом. В ответ Мария Захарова посоветовала высоким представителям Франции почитать документальные материалы о деяниях нацистов при нынешнем киевским режиме, в качестве примера приведя осквернение на Украине памятника жертвам Холокоста в Николаевской области страны. "Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Макрон в 20:00 по местному времени (22:00 мск) выступил с телеобращением по ситуации на Украине. В условиях заметно просевшего политического рейтинга накануне президентских выборов, которые пройдут во Франции в апреле, Макрон пытается набрать очки, спекулируя на украинской проблематике. Ультимативный тон Макрона и его стремление диктовать условия иностранному государству, как отмечают наблюдатели, вызывают острую критику со стороны части французского электората и его потенциальных соперников по выборам на пост президента. Некоторые из кандидатов, в частности, критикуют проамериканскую политику хозяина Елисейского дворца и выступают против дальнейшего членства Франции в НАТО.