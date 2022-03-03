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Рубрика: Власть

Захарова: Ситуация вокруг Украины стала следствием политики Запада

Текст: Юрий Когалов
Запад несет прямую ответственность за происходящее на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как обратила внимание дипломат, российская спецоперация стала вынужденным шагом. "Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений", - отметила Захарова. По ее словам, таковой она стала из-за позиции Запада, который занимался экспериментами на Украине, как политическими, так и с добавлением огромного количества оружия.

И сегодня западные политики отказываются брать на себя ответственность за собственное участие в крахе Украины. Как подчеркнула представитель МИД РФ, все, что была сделано, в том числе в области религии, переписывания истории, разжигании межнациональной розни, "было посеяно Вашингтоном и Брюсселем". Захарова также выразила уверенность, что все же Западу не удастся сделать вид, что он не причастен к внутриукраинскому противостоянию и противостоянию Украины с Россией.

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