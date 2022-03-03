Захарова: Телефонные террористы блокируют работу российских дипломатов за границей

Телефонные террористы из США, Германии, Польши и Украины пытаются блокировать работу российских дипломатических миссий за рубежом. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Телефоны горячих линий, экстренной связи и контактная информация используются телефонными террористами", - отметила Захарова. По ее словам, не просто блокируется связь, дипломатам также поступают личные угрозы. Поскольку все телефонные звонки можно отследить, то оказалось, что звонят в основном с территории Украины, Польши и США. "Это лидеры, но есть и другие страны, Германия тоже в их числе", - указала представитель МИД РФ.

По ее словам, несмотря на эти помехи, дипмиссии продолжают свою работу, находятся на связи с российскими ведомствами, занимающимися организацией рейсов на родину. Как обратила внимание дипломат, сейчас ситуация отличается от той, что была в 2020 году, в начале пандемии коронавируса. Конечно, граждане РФ могут обратиться за помощью в консульство или посольство, но все же сейчас их проблемами занимаются Ростуризм, Минстранс и Росавиация. "Именно они дают инструкции, материалы, на которые следует ориентироваться нашим гражданам", - указала Захарова.

Она также отметила, что западные страны, закрыв свое воздушное пространство для России, "поставили своих граждан в состояние невозможности ни вылететь, ни осуществить маршрут с учетом транзитных маршрутов".