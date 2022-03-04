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Рубрика: В мире

Администрация Панамского отказалась блокировать проход коряблям РФ

Администрация Панамского канала исключила возможность блокирования прохода российским кораблям на фоне проведения специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.

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В заявлении, распространенном местными СМИ, отмечается, что Панамский канал внимательно следит за ситуацией на Украине. При этом администрация подчеркивает, что это "постоянно нейтральный международный транзитный водный путь", пишет РИА Новости.

Нейтралитет канала в Панаме был установлен в 1977 году, когда президент США Джимми Картер и лидер перешейка Омар Торрихос подписали договоры о восстановлении Панамой контроля над маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит всех кораблей в мирное и военное время.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают успешно развивать наступление при поддержке ВС России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире Северная и Центральная Америка Панама Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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