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04.03.2022 13:25
Рубрика: Экономика

Ассоциация армянских предпринимателей обратилась к своим соратникам со словами поддержки

Текст: Екатерина Некрасова
Ассоциация армянских предпринимателей выступила с обращением к представителям бизнес-сообщества России и Армении, призвав в условиях сегодняшней напряженной международной обстановки быть максимально сплоченными, сохранять спокойствие и продолжать держать курс на дальнейшее развитие и сотрудничество.

Со словами поддержки к представителям бизнес-сообщества обратился президент Ассоциации армянских предпринимателей Самвел Карапетян.

"Это не первый раз, когда мы с вами переживаем тяжелые времена, поэтому хорошо знаем, что любой кризис заканчивается, уступая место новым перспективам, - говорится в обращении. - Наш долг сегодня - быть максимально сплоченными, сохранять спокойствие, продолжать держать курс на дальнейшее развитие и создавать новые возможности для подрастающего поколения".

История показывает, продолжает Карапетян, что трудные времена "очищают" нас от устаревших моделей и способов ведения бизнеса, позволяют увидеть новые решения и пути. Он выразил уверенность в том, что предприниматели России и Армении смогут найти правильный баланс в сложившейся ситуации и создать дополнительные возможности к более тесному взаимодействию.

"Мы будем быстро реагировать на происходящее в экономике, оказывать поддержку бизнесу и продолжать укреплять наши деловые связи", - заверил Самвел Карапетян.

Ассоциация армянских предпринимателей является некоммерческой организацией, объединившей успешных бизнесменов армянского происхождения с целью налаживания и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Арменией. Основная миссия - создать в России новое армянское бизнес-сообщество, формирующее взаимовыгодные деловые связи партнерства и культуру доверия среди предпринимателей.

Учредителями ассоциации являются люди, которые за годы своей деятельности внесли значимый вклад в развитие крупного бизнеса в Армении и России, способствовали укреплению торгово-экономических связей между двумя странами и развитию партнерских взаимоотношений в сфере российско-армянского предпринимательства.

В их число входят президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, председатель совета директоров группы компаний "Авилон" Камо Авагумян, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян, первый вице-президент группы компаний "Ташир" Варужан Артенян, председатель совета директоров АКБ "Фара-Банк" Гайк Игнатян, председатель совета директоров ГК "Ранд-Транс", NEBO.digital Карен Авагумян и генеральный директор компании "Лудинг" Армен Шахазизян.

Экономика Бизнес

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