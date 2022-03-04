Бастрыкин указал фиксировать участие иностранцев в боях на Украине

Ведомство заявило, что судя по информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают для поддержки украинских военных.
Эту же информацию 3 марта подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил о 16 тысячах наемниках, которые то ли скоро приедут, то ли уже едут поддержать националистов.
В связи с этим Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства "устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий".
Делается это "с целью привлечения к уголовной ответственности по статье 359 Уголовного кодекса РФ, подчеркнули в СК.
Уточним, что 359-я статья - "наемничество", достаточно суровая. По ней человек может отправиться в места лишения свободы на срок до 15 лет.
А еще 3 марта Александр Бастрыкин распорядился возбудить против националистов, которые не дают мирным жителям эвакуироваться, уголовное дело о захвате заложников.
Следственный комитет РФ заявляет, что результаты его анализа СМИ, социальных сетей и мессенджеров свидетельствуют о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита.
-Так, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением.
Фактически мирные граждане, не участвующие в боевых действиях, становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков, - подчеркнули в ведомстве.
Поэтому Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по статье 206 УК РФ. Эта статья - о захвате заложника. Именно по ней и будут расследованы все эти факты.
А еще Глава Следственного комитета дал несколько поручений, которые касаются фиксации и расследовании новых фактов обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины.