Бастрыкин указал фиксировать участие иностранцев в боях на Украине

В новом распоряжении Следственного комитета говорится, что подчиненные Александра Бастрыкина при расследовании дел, касающихся преступлений украинских силовиков, должны будут выявлять наемников.

Ведомство заявило, что судя по информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают для поддержки украинских военных.

Эту же информацию 3 марта подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил о 16 тысячах наемниках, которые то ли скоро приедут, то ли уже едут поддержать националистов.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства "устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий".

Делается это "с целью привлечения к уголовной ответственности по статье 359 Уголовного кодекса РФ, подчеркнули в СК.

Уточним, что 359-я статья - "наемничество", достаточно суровая. По ней человек может отправиться в места лишения свободы на срок до 15 лет.

А еще 3 марта Александр Бастрыкин распорядился возбудить против националистов, которые не дают мирным жителям эвакуироваться, уголовное дело о захвате заложников.

Следственный комитет РФ заявляет, что результаты его анализа СМИ, социальных сетей и мессенджеров свидетельствуют о многочисленных фактах использования украинскими националистами мирных жителей в качестве живого щита.

-Так, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением.

Фактически мирные граждане, не участвующие в боевых действиях, становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков, - подчеркнули в ведомстве.

Поэтому Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по статье 206 УК РФ. Эта статья - о захвате заложника. Именно по ней и будут расследованы все эти факты.

А еще Глава Следственного комитета дал несколько поручений, которые касаются фиксации и расследовании новых фактов обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины.