Басурин: ВСУ нанесли ракетный удар по штабу нацбата "Азов" в Мариуполе

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу нацбата "Азов" в Мариуполе. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, этот удар стал итогом противоречий, возникших между командованием ВСУ и националистических подразделений. Как отметил Басурин, боевики из нацбата "Азов" отказались подчинятся и согласовывать свои действия с командованием ВСУ. К тому же они смертельно ранили командующего оперативно-тактической группы "Восток" генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Когда тот пытался проехать один из блокпостов, по его машине был открыт огонь. После этих событий "по месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя вооруженными силами Украины был нанесен удар тактической ракетой "Точка-У", сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По данным Басурина, в результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники.

Как отметил представитель Народной милиции, данный инцидент может повлиять ситуацию в городе. Из Мариуполя был открыт гуманитарный коридор для мирных жителей, однако пока им еще никто не воспользовался из-за препятствий со стороны украинских силовиков. "После переговоров между РФ и украинскими властями мы надеемся, что в Мариуполе разрешат гражданским выходить по этому коридору", - заявил Басурин.

По его словам, рассматривается возможность нанесения точеных ударов по позициям ВСУ, однако пока эти планы не реализованы. В ДНР ждут, как будут развиваться события между военными и националистами.