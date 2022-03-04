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04.03.2022 08:07
Рубрика: Экономика

ЦБ понизил комиссию при покупке долларов и евро на бирже до 12%

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Центробанк РФ решил снизить комиссию при проведении биржевых операций с иностранной валютой для физлиц с 30% до 12%, а также ввел аналогичную комиссию для юридических лиц. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Доллар на бирже достиг 118 рублей, евро - 125 рублей впервые в истории

"Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции", - сообщила пресс-служба ЦБ.

Кроме того, Банк России принял решение 4 марта не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Приостановка действует с начала текущей недели, о режиме торгов 5 марта регулятор сообщит дополнительно.

Комиссия в размере 30 процентов для физлиц при покупке валюты на бирже была введена Банком России накануне, ее начали взимать с клиентов брокеры, заранее предупредив о предписании ЦБ. Комиссия была введена для выравнивания условий между брокерами и банками, так как у банков есть возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты, объясняли в ЦБ.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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