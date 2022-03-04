Глава ЛНР: Нацбаты могут помешать людям воспользоваться гумкоридорами

Он обратил внимание, что ранее киевский режим неоднократно нарушал режим прекращения огня, не выполнял Минские соглашения. В связи с этим Пасечник усомнился, власти Украины смогут обеспечить должную безопасность при перемещении мирного населения по гуманитарным коридорам. Во многом это связано с деятельностью националистических батальонов.

"Я им не верю, они ведут себя хуже, чем фашисты", - отметил глава ЛНР. По его мнению, боевики нацбатов могут в нарушение договоренностей, достигнутых на переговорах в Беларуси, поставить жизни мирных граждан под угрозу, а затем попытаться возложить вину на республики Донбасса.

Как заявил Пасечник, "на территории Украины в лице неонацизма, фашизма на государственном уровне организован терроризм". Фактически это терроризм, которые финансируется прозападными политиками, прозападными странами, Западом, и в заложниках у этих террористов находится весь народ Украины", - отметил он. В связи с этим глава ЛНР подчеркнул, что сейчас ведется освободительная борьба. "Мы освобождаем народ Украины, мы освобождаем наших людей от этих террористов", - заявил Пасечник.

Он напомнил, что украинские националисты на протяжении многих лет безнаказанно убивали жителей Донбасса. "На сегодняшний день они убивают уже тех мирных граждан, которые жили под началом киевской неонацистской фашистской власти в течение восьми лет", - отметил глава ЛНР.

По его данным, отдельные диверсионные группы действуют на территории уже освобожденных территорий. Именно ими был убит на днях мэр Кременной Владимир Струк. Как заявил Пасечник, таким образом националисты пытаются запугать глав администраций населенных пунктов, не причастных к убийствам. "Если на руках нет крови, если люди не замараны в массовых убийствах и так далее, они будут работать, мы с ними будем выстраивать конструктивные отношения. Наша задача сейчас - как можно быстрее восстановить эти территории", - отметил глава ЛНР.