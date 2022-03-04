Госдума одобрила пакет антикризисных мер

"Единственный возможный ответ на санкции ― развитие нашей страны. Настал момент истины. Мы должны объединиться, чтобы преодолеть трудности", - подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин.

Власти решили исходить из того, что экономическая ситуация требует экстраординарных решений, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он назвал крайне важным, что накоплен огромный опыт работы в экстремальной ситуации - те механизмы, которые были введены в 2020 году для борьбы с коронавирусом.

Макаров подчеркнул, что есть три главные задачи - сохранение рабочих мест, выполнение всех социальных гарантий, а для этого поддержка бизнеса, регионов и граждан.

На это и направлен первый пакет мер, за которым последуют другие.

Самое главное - правительство сможет оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию и возникающие риски в разных сферах, заявил глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

Кредитные каникулы

В части прямой поддержки граждан речь, в частности, идет о предоставлении кредитных каникул на шесть месяцев. У граждан будет возможность до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного займа.

Дополнительная индексация пенсий

"Правительство РФ получит дополнительное право, которого у него сегодня нет, осуществлять дополнительную индексацию пенсий в случае необходимости, - заявил Топилин. - Напомню, что сегодня по законодательству это происходит один раз в год, только с 1 января. Для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, правительство получит такое право. Это очень важно". Правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.

Повышение пособий

По ситуации правительство будет иметь право и дополнительно повышать любые социальные пособия, регулировать размер минимальной оплаты труда, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов.

"Людей нужно поддерживать, нужно увеличивать платежеспособный спрос, нужно давать людям деньги. Мы такое право правительству даем", - подчеркнул глава фракции.

Лекарства

Особое внимание уделено обеспечению лекарствами, ведь важно избежать перебоев в поставках. Здесь на ближайшие два года вводится право делать закупки у единственного поставщика. Также изменяются правила лицензировании их производства. Кроме того, кабмин сможет вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям.

"Исходим из того, что для тех стран, которые остаются дружественными к РФ, мы сможем создать преференциальные режимы и будут созданы дополнительные мощности по производству лекарств, - отметил Максим Топилин. - То есть законопроект не только дает возможность адаптироваться в нынешней ситуации, но и возможность дополнительного роста в различных сферах".

Малому бизнесу

Отдельный блок посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. Во многом он схож с мерами, принятыми во время пандемии, - например, предприниматели смогут обратиться за предоставлением им "кредитных каникул". Также предусмотрен мораторий на проверки, указал глава профильного думского комитета.

"Отменяются проверки в малом бизнесе на год, - уточнил он, - а в ИТ-секторе, который сегодня тоже находится в определенном напряжении, - до конца 2024 года".

При этом бизнес сможет работать без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

Стройка

В экономической части пакета Топилин выделил меры поддержки строительного комплекса, где упрощаются процедуры по изменению проектно-сметной документации (ПСД) и разрешительных документов. Прежде всего для того, чтобы заместить материалы иностранных производителей из недружественных государств на российского производителя.

"В этих случаях оперативно, без дополнительных барьеров и ограничений, будут производиться экспертизы. Стройка будет тем самым поддержана", - отметил парламентарий.

Госзакупки

Кроме того, правительство, регионы и муниципалитеты смогут в случае форс-мажорных обстоятельств вносить изменения в существенные условия уже заключенных контрактов по госзакупкам. Такая мера будет действовать в этом году.

Защита фондового рынка

Для публичных акционерных обществ упрощается приобретение собственных акций - это позволят при падении стоимости акций стабилизировать ситуацию на фондовом рынке. Мера поможет повысить капитализацию ведущих российских компаний, объяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Кроме того, важным является новое правило: за снижением стоимости чистых активов общества ниже размера уставного капитала не будет следовать его ликвидация. В результате та или иная компания сможет работать дальше, пояснил Сергей Гаврилов.

Принятые изменения, по его словам, актуальны и в связи с участившимися случаями отказа иностранных граждан работать в советах директоров российских компаний. Теперь можно будет оперативно выдвинуть кандидатов для избрания в такие советы.